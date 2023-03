Un ottimo 2022 per la Società Escursionisti Lecchesi, 38 nuovi soci

“In tanti si sono affacciati alla nostra associazione e alle gite del Cammina Sel”

LECCO – Una sessantina i soci che hanno partecipato, sabato scorso, all’assemblea annuale della Società Escursionisti Lecchesi. Quest’anno, l’appuntamento si è svolto presso la nuova Casa della Carità, dove si è tenuta anche la tradizionale cena preparata dalla Cooperativa Il Grigio.

“Anche noi siamo una associazione del territorio e abbiamo voluto affacciarci a questa nuova realtà della nostra città – ha detto il presidente della Sel Mauro Colombo -. Devo dire che l’assemblea, benché non fosse elettiva, è stata molto partecipata e questo è indice di un certo fermento che ha contraddistinto il 2022″.

Sono stati ben 38 i nuovi soci l’anno scorso: “Un vero record. Forse per la ripresa post-covid, in tanti si sono avvicinati alla nostra associazione e al nostro programma di gite Cammina Sel. Il bilancio è sicuramente molto positivo e il trend si sta mantenendo anche quest’anno”.

Le gite del Cammina Sel 2023 sono partite alla grande: “Domenica prossima andremo a Brescia (capitale italiana della cultura con Bergamo) con due bus, saremo oltre 100 persone e altre sono in lista di attesa. Devo dire che i segnali sono molto positivi”.

Un’associazione in salute anche dal punto di vista economico: “Chiudiamo il bilancio in positivo e anche per il 2023, dopo i 38 mila euro già investiti nel 2022, avremo dei fondi da destinare alle manutenzioni dei nostri rifugi. Tra l’altro nel 2023 si chiuderà anche un muto che abbiamo fatto per i Piani Resinelli. Cerchiamo sempre di riservare un’attenzione costante per i nostri quattro rifugi”.

Durante la serata è stato particolarmente apprezzato anche l’intervento del socio Giorgio Rusconi dal titolo: “I misteri di Otzi, l’uomo venuto dal ghiaccio”. Una bella soddisfazione per l’associazione guidata dal presidente Mauro Colombo che ha iniziato il suo ultimo anno di mandato che si concluderà nel 2023.