Vandali al Rosalba, il Cai Milano: “Pregiudicata l’apertura del rifugio”

Il Cai di Milano interviene sui gravi atti vandalici compiuti ai danni del Rifugio Rosalba in Grignetta

“Episodio che pregiudica l’apertura del rifugio per il futuro prossimo, faremo di tutto per per individuare i responsabili”

MANDELLO – “Il danno causato ai pannelli solari del Rifugio Rosalba è molto grave e pregiudica l’apertura del rifugio per il futuro prossimo”. Lo dichiara con sdegno il Cai di Milano, proprietario del rifugio Rosalba in Grignetta, dopo il grave atto vandalico ai danni dei pannelli solari, sfondati a colpi di pietre.

“Il 17 gennaio scorso il Gestore del Rifugio Rosalba, salito al rifugio, ha trovato i pannelli solari gravemente danneggiati da lancio di pietre. La posizione dove essi sono collocati esclude, in modo assoluto, che ciò possa essere stato causato da un evento naturale – si legge nel comunicato diffuso in giornata – si deve perciò pensare ad un atto vandalico e di vigliaccheria da parte di persone di passaggio che poco hanno da condividere con chi abitualmente percorre quei sentieri e sale in Grignetta. Il fatto è accaduto presumibilmente nelle giornate tra lunedì 13 e venerdì 17 scorso ed è stato prontamente denunciato alle forze dell’ordine”.

“Gli autori del gesto – continuano dal Cai – devono sapere che Proprietà e Gestione faranno di tutto, anche con l’ausilio degli strumenti elettronici a disposizione, affinchè chi si è reso responsabile di un tale atto di inciviltà sia individuato e condannato a pagarne i danni. Come mostrano le foto, il danno è molto grave e pregiudica l’apertura del rifugio per il futuro prossimo”.

“Il, o i responsabili del gesto, sappiano che, oltre a danneggiare gravemente la struttura, hanno certamente e soprattutto, provocato un grande disservizio a tutti gli appassionati e amanti della Montagna che salgono al rifugio, impedendo loro, anche se solo temporaneamente, la possibilità di avere un posto riparato dove sostare e un pasto caldo”.

“La Gestione e la Sezione di Milano del CAI, proprietaria della struttura, non si arrendono certamente, e non si arrenderanno mai, davanti a simili comportamenti incivili. Confermano il loro impegno nell’azione di adeguamento e ammodernamento dei propri Rifugi delle Grigne per renderli sempre più confortevoli e rispettosi delle norme ambientali in vigore per queste strutture. I consistenti investimenti fatti negli ultimi due anni proprio al rifugio Rosalba, e non solo, sono una palese testimonianza dello sforzo in atto che continuerà ad assorbire notevoli risorse economiche anche nel futuro”.

“Siamo fiduciosi, e rinnoviamo l’auspicio, che i numerosi alpinisti ed escursionisti che abitualmente frequentano le “nostre” montagne sappiano vigilare attentamente contribuendo così alla salvaguardia di tutti i Rifugi alpini che, come noto, sono strutture fragili ed onerose nel loro mantenimento” concludono dal Cai.