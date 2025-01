Cesana Brianza. Aperte le iscrizioni per il 63° corso di alpinismo base (A2)

Scuola di Alpinismo dell’Alta Brianza

Un ciclo di lezioni dedicato alla sicurezza in montagna

CESANA BRIANZA – “Gli ultimi incidenti avvenuti sulle nostre montagne devono fare riflettere i frequentatori delle terre alte, sia come escursionisti che come futuri alpinisti. Per andare su terreni di montagna occorre una preparazione fisica. Ma soprattutto una preparazione tecnica e psicologica che, solo frequentando le scuole di alpinismo nazionali si possono acquisire”. Ad affermare ciò sono i dirigenti della Scuola di Alpinismo Alta Brianza, realtà che rappresenta un fiore all’occhiello del territorio dell’Alta Brianza.

La Scuola, fondata nel 1961, rappresenta una delle più longeve scuole di alpinismo del Cai. Nel tempo è stata frequentata da oltre 1500 allievi. La scuola conta 12 sezioni: Caslino d’Erba, Inverigo, Merone, Missaglia, Molteno, Erba, Cesana Brianza, Arosio, Figino Serenza, Barzanò, Merate e Rovagnate.

Dal 1961 ad oggi la scuola ha organizzato oltre 100 corsi di diversa tipologia: A2 – corso di alpinismo base, AR2 corso di roccia avanzata e AL1 – corso di arrampicata libera. Si avvale, inoltre, di 32 istruttori (di cui 2 Istruttori Nazionali di Alpinismo, 1 Istruttore Regionale di Arrampicata Libera e 9 Istruttori Regionali di Alpinismo) 3 aiuto istruttori e 3 istruttori onorari.

Dopo la pausa dovuta al Covid, nel 2024 la Scuola di Alpinismo Alta Brianza ha ripreso tutte le attività. A partire da un corso A2 base con 25 allievi, un corso AR2 avanzato con 9 allievi. Corso che si è svolto in Albigna (CH), a Briancon nel massicio degli Ecrins (FR), in Val Masino al rifugio Omio e Val di Mello, nelle Dolomiti al gruppo del Catinaccio – e un corso AL1 arrampicata libera con 12 allievi.

Da questo mese, sono aperte le iscrizioni per il 63° corso di alpinismo base (A2) che partirà nel prossimo mese di marzo. Le lezioni sono dedicate a chi intende impadronirsi delle nozioni fondamentali per avvicinarsi al fantastico mondo della montagna con consapevolezza. Seguiranno poi, nell’arco dell’anno, il corso di roccia avanzato (AR2) che si svolgerà esclusivamente in montagna e parallelamente il corso di arrampicata libera (AL 1). Per tutte le informazioni e le iscrizioni chiamare Oggioni Daniele al 331 7486699 o segreteriaaltabrianza@gmail.com.