Bivacco Due Mani, ancora vandalismi. CAI Ballabio: “Ora basta, lo smantelliamo”

Di nuovo imbrattato l’ “igloo” sul Monte Due Mani, ora la sottosezione ballabiese pensa a una soluzione drastica

“Se queste sono le persone che frequentano le nostre montagne…ci muoveremo nelle sedi opportune”

BALLABIO – “L’impegno di voler lavorare per la collettività. Il dover prendere talvolta decisioni sofferte come la chiusura del bivacco Locatelli in cima al Due Mani per una questione di igiene e di rispetto verso gli escursionisti…ma se queste sono le persone che frequentano le nostre montagne, come consiglio del CAI Ballabio non possiamo fare altro che porci alcune domande…L’idea che stavamo portando avanti fino ad oggi era quella di intervenire in modo drastico sulla struttura del bivacco Locatelli muovendoci nelle sedi opportune”.

Di nuovo imbrattato e malridotto il Bivacco Due Mani, sull’omonimo monte che sovrasta il paese di Ballabio. La sottosezione locale, il CAI Ballabio, non sa più dove sbattere la testa, e sta pensando di prendere una decisione definitiva: rimuoverlo per sempre.

“Da stasera – proseguono dalla sezione – l’unica cosa che che vorremmo portare avanti è quella di trovare i fondi per smantellare in maniera definitiva l’ “igloo”. Ci piacerebbe ribadire che il bivacco in questione è stato pensato e messo a disposizione della comunità come struttura d’emergenza e non come un luogo dove fare “festini” privati”.

Drastica, ma comprensibile la scelta che il CAI Ballabio vuole seguire, visti gli innumerevoli episodi vandalici (in questo articolo uno dei tanti) che nel tempo lo hanno visto protagonista, e che non accennano ad arrestarsi.

Infine, l’invito a chi ha compiuto lo scempio a farsi avanti: “Vorremmo anche invitare gli autori di quello che vedete nelle foto a un confronto. La nostra porta è sempre aperta”.