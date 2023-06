Troppa maleducazione, il Cai Ballabio chiude il bivacco sul Due Mani

Ancora una volta il bivacco Locatelli è stato lasciato in uno stato pietoso

“Una situazione che si ripresenta periodicamente e non è più gestibile: siamo costretti a chiuderlo”

BALLABIO – Una decisione sofferta per il Cai Ballabio guidato dal presidente Marco Anemoli che si è visto costretto a chiudere il bivacco in Locatelli in vetta al Monte Due Mani. Già in passato, a causa della maleducazione e dell’incuria delle persone, il bivacco era stato ridotto in condizioni pietose con conseguenti interventi di pulizia, a più riprese, del gruppo di appassionati di montagna I Beck e del Cai Ballabio.

Dopo l’ennesimo scempio il Cai Ballabio ha maturato la triste decisione: “La poca attenzione dei frequentatori che lasciano la porta aperta favorendo l’ingresso delle capre che i proprietari lasciano libere al pascolo senza nessun controllo, la maleducazione di qualche altro frequentatore che non ha nessun rispetto delle cose altrui hanno ridotto il bivacco Locatelli in uno stato indecoroso come risulta dalle ultime foto scattate – ha chiarito il presidente Anemoli -. Una situazione che si ripresenta periodicamente e non è più gestibile soprattutto sotto l’aspetto igienico. Con nostro dispiacere saremo costretti a chiuderlo. Ci spiace“.