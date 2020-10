Morterone. “Capanno di caccia in attività sul sentiero dei Grandi alberi, fate attenzione”

Ci scrive il fotografo Mauro Lanfranchi per avvisare gli escursionisti

“Fate attenzione in zona Frasnida a Morterone, un capanno di caccia attivo. Si rischia l’incidente”

MORTERONE – “Carissimi amici di Lecco Notizie, voglio porre alla Vostra cortese attenzione, un problema che mi ha suscitato stupore e perplessità. Giovedì scorso, di primo mattino, mi sono recato a Morterone per realizzare un reportage fotografico, lungo il magnifico sentiero dei Grandi Alberi, tracciato nella foresta dell’ E.R.S.A.F.

Seguendo la segnaletica ufficiale lungo la strada agro-salvo-pastorale per l’antico nucleo di Frasnida, subito dopo una curva, mi sono trovato a pochi metri ( non più di 5/6)

da un capanno di caccia in piena attività. Dopo un iniziale attimo di smarrimento ed incredulità, ho cercato di pensare a un alternativa, passando più a monte o a valle per

evitare il pericoloso inghippo, ma non ho trovato altre varianti.

Premetto che non sono contrario alla caccia anzi, ho moltissimi amici cacciatori e so che svolgono durante l’anno innumerevoli servizi utili alla collettività, in primis la manutenzione dei sentieri. Il capanno in questione, penso sia assolutamente regolare, in quanto segnalato con dei numeri ben visibili. Ritengo però sia estremamente pericoloso transitare durante una sessione di caccia perché il rischio di incorrere in un incidente è assai alto.

Nel mio caso, confesso il mio totale imbarazzo nel passare di corsa, consapevole degli improperi che probabilmente mi saranno stati lanciati. Mi permetto quindi di mandare un avvertimento a tutti gli escursionisti, in particolare ai pensionati che hanno la sana abitudine di frequentare le nostre montagne il mercoledì.

Programmate un eventuale gita nei giorni in cui c’è il fermo venatorio ( martedì e venerdì) oppure cercate di passare non troppo presto per evitare possibili incidenti. Ringrazio per l’attenzione”

Mauro Lanfranchi