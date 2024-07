LECCO – Un grazie all’amico Matteo Ratti che ha voluto condividere con tutti i nostri lettori una serie di fotografie dei fuochi d’artificio con cui, domenica sera, si è conclusa la Festa del Lago e della Montagna. Le immagini sono ancora più suggestive per via della particolare prospettiva da cui sono state scattate visto che Matteo è salito sul San Martino per immortalare la città illuminata dai colori dello spettacolo pirotecnico.

