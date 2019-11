Calolzio. Approvato il Piano di Governo per le Strutture di Accoglienza

Il nuovo documento al termine di un percorso condiviso

“Nessuna discriminazione ma uno strumento per coinvolgere sindaco e consiglio”

CALOLZIOCORTE – Approvato con il voto favorevole della maggioranza il Piano di Governo per le Strutture di Accoglienza. Si conclude così un iter travagliato, dal regolamento con zone rosse e blu si è arrivati al termine di un percorso condiviso.

“E’ stato istituito un tavolo di lavoro che ha visto la presenza, dei capigruppo, delle parrocchie e delle realtà (tra cui la Cooperativa Il Gabbiano che ha inviato un COMUNICATO) che si rivolgono a questo specifico aspetto – ha detto il sindaco Marco Ghezzi -. Il lavoro è durato alcuni mesi e abbiamo fatto diverse riunioni in cui ho recepito le modifiche proposte da tutte le parti coinvolte. Oggi votiamo un piano dove non c’è nessuna discriminazione e in cui non si da adito a nessun aspetto di questo tipo. E’ meglio adottare un piano che ci consente di avere degli strumenti oppure è meglio non avere nulla e liberi tutti? Io sono convinto che il comune abbia una sua autonomia e un sindaco conosca meglio di un Prefetto le esigenze del suo territorio. Il piano non contiene comunque nessun tipo di vincolo. Nel momento in cui c’è una richiesta di apertura di un centro di accoglienza adesso abbiamo uno strumento che, semplicemente, consente anche sindaco e consiglio comunale di essere interpellati e consapevoli fermo restando che non spetta a noi nessuna decisione se non dopo un confronto con la Prefettura”.

Contrari i consiglieri del gruppo Cambia Calolzio: “Con questo Piano, di fatto, abbiamo una sola zona rossa (la zona della stazione, ndr) e una grande zona blu che è tutto il resto del paese – ha detto Daniele Vanoli -. Apprezzo l’apertura della maggioranza ma chi voleva spendersi non ha potuto partecipare al tavolo”.

“Questo piano arriva dopo mesi di sereno e proficuo confronto dove tutte le parti sono state ascoltate – ha detto il consigliere Pamela Maggi – Mi spiace perché al tavolo era presente anche il capogruppo di Cambia Calolzio Colosimo e, probabilmente, se ci fosse stato più dialogo nel vostro gruppo avremmo potuto tranquillamente trattare le questioni che sta sollevando questa sera”.

Contrario anche il voto dell’ex sindaco Cesare Valsecchi, mentre si è astenuto il consigliere di minoranza Paolo Cola (Cittadini Uniti per Calolzio): “A volte viene chiamato piano, a volte regolamento… state producendo una cosa di cui non è chiaro nemmeno il nome. Non ravvisavo e non ravviso la necessità di produrre questo piano. E’ una cosa inutile”.

“Questo consiglio comunale ha dato prova di grande partecipazione e apertura anche alla società civile – ha concluso il consigliere Dario Gandolfi – Ringrazio il sindaco per la grande apertura politica e disponibilità”.

PIANO DI GOVERNO PER STRUTTURE DI ACCOGLIENZA