Calolzio. Via don Minzoni al buio, il consigliere Sonia Mazzoleni punta il dito

Problemi nella frazione di Rossino, sotto la lente anche la nuova isola salvagente

“Spero che l’amministrazione non si nasconda dietro alle giustificazioni a cui siamo soliti assistere”

CALOLZIOCORTE – “Ancora un’altra sera al buio in via don Minzoni, nella frazione di Rossino in prossimità della farmacia, Ufficio Postale e vie traverse e, questa volta, con il ‘battesimo’ dell’isola pedonale salvagente visto che proprio nella giornata di ieri (domenica, ndr) qualche automobilista si è ‘schiantato’ contro il palo che delimita il ‘pericoloso’ manufatto”.

A sollevare il problema nelle scorse ore è stata il consigliere di minoranza Sonia Mazzoleni (Cittadini Uniti per Calolziocorte) che punta il dito contro l’amministrazione: “Questo quartiere è ormai da venti giorni al buio e, nonostante le segnalazioni dei residenti fatte agli uffici comunali, la telefonata della sottoscritta al numero verde (che aveva temporaneamente ripristinato parte dei lampioni) e una segnalazione fatta proprio ieri al vicesindaco Aldo Valsecchi in merito alla problematica, la zona in questione è ancora al buio” scrive Mazzoleni.

“Ciò comporta maggiori problematiche e rischi per i pedoni (che attraversano al buio), per gli automobilisti (che si trovano un manufatto al centro della carreggiata non visibile) e per i residenti che hanno trascorso le festività natalizie al buio con i potenziali rischi del caso (la zona è già stata oggetto di furti) – continua il consigliere -. Colgo l’occasione per invitare gli amministratori e i progettisti ad effettuare una manovra di immissione dal parcheggio o dalla via laterale, proprio in quel tratto di strada con un mezzo che non

sia l’auto: solo in quel modo si renderanno conto che nessun mezzo di soccorso (vigili del fuoco o ambulanze), pullman in visita al castello di Rossino, mezzi d’opera o mezzi pesanti che erroneamente hanno raggiunto la frazione ecc. riusciranno a svolgere tale manovra”.

“Nella speranza che tutto si risolva quanto prima, spero che l’attuale l’amministrazione non si nasconda dietro a giustificazioni a cui siamo soliti assistere – conclude con una vena polemica – ‘è colpa della precedente amministrazione o ‘dell’emergenza covid’ oppure altre giustificazioni ‘generiche’ visto che ogni qualvolta la sottoscritta solleva una questione, a qualcuno piace spostare, strumentalmente, la discussione su altro”.