Elezioni a Calolzio. Gagliardi (Forza Italia): “Felice di questa squadra”

Il commento del coordinatore cittadino di Forza Italia sulla lista che sostiene il sindaco uscente Valsecchi

“La coalizione rappresenta tutti i valori che in questi anni hanno caratterizzato il buon governo di Calolzio”

CALOLZIO – “Sono assolutamente contento di questa squadra che corre per Ia continuità e soprattutto per il bene di Calolziocorte. La coalizione è ben rappresentata da tutti i valori che in questi anni hanno caratterizzato la nascita e il buon Governo del Centrodestra. L’impegno congiunto delle forze politiche di centro destra a servizio dei cittadini, è fondamentale per affrontare le complesse questioni che interessano la nostra comunità, ricca di straordinarie potenzialità e qualità”

Così Roberto Gagliardi di Forza Italia: “Essendo coordinatore cittadino, desidero esprimere i miei più cordiali e sinceri imbocca al lupo ai nostri candidati: Aldo Valsecchi e Silvia Maria Gisella Bosio certo che saranno un valore aggiunto per il bene e l’interesse dei cittadini .Felice e contento per il Partito nel poter ancora una volta contare su un grande amministratore come Aldo Valsecchi , non solo per la grande presenza attiva sul territorio ma anche per le sue capacità nella difficile macchina Comunale” .

“Non nascondo il mio dispiacere – aggiunge – per la mia frazione, Rossino, nel non essere in lista come suo referente. Ringrazio i diversi abitanti di Rossino per l’incoraggiamento che in questo periodo mi hanno espresso , ma ho preferito fare un passo indietro e rivederci tra 5 anni”.