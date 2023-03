Strappo nel centrosinistra, nessun accordo tra Cambia Calolzio e Bene Comune

Cambia Calolzio correrà in autonomia con il candidato Diego Colosimo

“Non hanno voluto scegliere un candidato condiviso. E’ loro la responsabilità della rottura”

CALOLZIOCORTE – “Con rammarico abbiamo appreso, solo a mezzo stampa, che il gruppo ‘Calolziocorte Bene Comune’ non intende proseguire gli incontri per costruire una lista unitaria alternativa alla destra che governa Calolzio”.

Inizia con queste parole il comunicato stampa a firma del coordinamento del gruppo civico di Cambia Calolzio. Dopo alcune interlocuzioni il dialogo per arrivare alla costituzione di un accordo si sarebbe arenato sulla scelta del candidato sindaco: “Mettendo da parte gli elementi di scontro per cercare di far prevalere le ragioni, seppur su linee parallele, di un’alleanza elettorale da contrappore al centrodestra, siamo arrivati fino al passo indietro come candidato a sindaco del nostro capogruppo Diego Colosimo, consigliere comunale che con Daniele Vanoli ha portato avanti in questi cinque anni un grande lavoro di proposte per migliorare la qualità della vita e dell’ambiente a Calolziocorte. Da tempo abbiamo cercato di favorire un processo unitario, purtroppo mai nato, tra i banchi del consiglio comunale, dove abbiamo stimolato il coinvolgimento su molti atti dei tre consiglieri di opposizione di ‘Cittadini Uniti per Calolzio’, che pochi mesi fa hanno dato vita al gruppo ‘Bene Comune’“.

I due gruppi non sono quindi riusciti a trovare un candidato sindaco condiviso, in particolare Cambia Calolzio non ha accettare che il candidato sindaco venisse “imposto” da “Calolzio Bene Cumune”: “Purtroppo si è consumato, non per nostra colpa, l’impensabile: ‘Bene Comune’ non ha voluto scegliere un candidato sindaco condiviso. A questo punto confermiamo con forza la scelta di Diego Colosimo alla guida della lista di Cambia Calolzio come candidato Sindaco. E’ la persona ideale per questo ruolo anche per le sue competenze di architetto e di tecnico comunale. Inoltre in questi cinque anni, come capogruppo di opposizione in consiglio comunale, ha dato prova di coerenza, avanzando, con Daniele Vanoli, molte proposte per il bene di Calolzio e dei cittadini che vi abitano. Con lui si candideranno cittadine/i motivati e competenti per un cambio di passo sui temi ambientali, sociali e per migliorare la qualità della vita nella nostra città”.

Il capogruppo Diego Colosimo ha spiegato poi l’impossibilità di accettare la proposta di sciogliere il proprio gruppo civico per confluire in “Calolzio Bene Comune”: “Capite bene che per noi era una proposta inaccettabile. Negli ultimi dieci giorni siamo comunque rimasti in silenzio nel tentativo di trovare una via di dialogo per cercare di costruire qualcosa insieme. Purtroppo sulla stampa leggo che la responsabilità della rottura viene attribuita a noi cosa che respingo al mittente, il mancato accordo è responsabilità di ‘Calolzio Bene Comune’, noi abbiamo fatto tutti i passi possibili per venirci incontro cosa che dall’altra parte non è avvenuta”.

“Nostro malgrado – conclude Colosimo – ora non ci resta che continuare ancora con più impegno il nostro lavoro propositivo, così come abbiamo sempre fatto in tutti questi anni”.

Strada in salita per il centrosinistra, soprattutto perché negli scorsi giorni, al contrario, il centrodestra ha fatto sapere di aver trovato l’accordo: Lega, Fratelli d’Italia e Forza Italia si sono stretti tutti attorno alla ricandidatura del sindaco uscente Marco Ghezzi.

