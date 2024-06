Elezioni, il risultato delle Comunali ‘sorride’ al centrosinistra

Vittoria del centrosinistra nei quattro principali comuni di questa tornata elettorale

Tra conferme e novità, una panoramica sul voto

LECCO – Tra vittorie, sconfitte, conferme e ‘ribaltoni’ le elezioni amministrative nei 49 comuni lecchesi al voto hanno regalato diverse sorprese, ma il dato complessivo che spicca in Provincia è a favore del centrosinistra, almeno nei quattro principali comuni al voto in questa tornata elettorale, ovvero Merate, Casatenovo, Oggiono e Valmadrera.

Partendo da Merate (seconda città della Provincia), schiacciante la vittoria del giovane Mattia Salvioni (ViviAmo Merate) che ha sconfitto il sindaco uscente Massimo Panzeri (sostenuto dal centrodestra) e Dario Perego. A Casatenovo invece Filippo Galbiati si è riconfermato primo cittadino per la terza volta.

A Oggiono sfida al cardiopalma tra la sindaca uscente, Chiara Narciso, e il coordinatore provinciale di Fratelli d’Italia Alessandro Negri, sostenuto dal centrodestra compatto: a seggi chiusi Narciso ha vinto con 8 voti di vantaggio. Una situazione che lo sconfitto si riserva di rivedere: 30 giorni di tempo per presentare ricorso per il riconteggio delle schede.

Anche a Valmadrera il centrosinistra rappresentato da Progetto Valmadrera e Cesare Colombo (assessore uscente) ha vinto contro la coalizione di Ascolto Valmadrera con Alessandro Leidi, sostenuta dai tre principali partiti del centrodestra. Qui la vittoria è stata più netta: 252 i voti di vantaggio per Colombo, eletto nuovo sindaco della città.

Gli altri risultati

A Malgrate Michele Peccati (Obiettivo Malgrate Più) afferente all’area di centrodestra ha vinto contro Aldo Maggi (successore di Flavio Polano, sindaco uscente) e Marco Vassena. A Civate confermato sindaco Angelo Isella, unico in corsa alle elezioni.

In Valsassina erano numerosi i Comuni al voto, in molti si segnalano riconferme ma non sono mancate le novità (e i primati): a Introbio Silvana Piazza ha sconfitto il sindaco uscente Adriano Airoldi, per 10 anni alla guida del paese. Per la prima volta nella storia Introbio avrà un sindaco donna. Anche Moggio avrà una donna come primo cittadino, si tratta di Mariangela Colombo (che correva senza sfidanti).

Riconferme a Casargo, dove Antonio Pasquini supera il 90% dei consensi contro “l’omonimo” Giovanni Vittorio Pasquini; Primaluna con Mauro Artusi, rieletto per la quarta volta, conferme a Pasturo con Pierluigi Artana, a Taceno con Alberto Nogara e a Pagnona con Martino Colombo. A Barzio Andrea Ferrari ha sconfitto il sindaco uscente Giovanni Arrigoni Battaia, riconquistando la poltrona (era già stato sindaco dal 2009 al 2019). Novità per Margno e Cassina Valssassina dove i due nuovi sindaci eletti sono Manuele Cattaneo e Michele Polvara (entrambi unici candidati in corsa).

Anche sul lago si segnalano diverse riconferme: ad Abbadia ha vinto Roberto Azzoni, a Dervio si conferma Stefano Cassinelli su Luisa Ongaro, a Dorio resta in carica Massimo Vergani. A Lierna, non senza battagliare, è stata eletta Simonetta Costantini, vicesindaco uscente (51% contro Paolo Molteni, 48%). A Parlasco ha vinto Dino Pomi.

In Valle San Martino, a Erve confermato per l’ottavo mandato Giancarlo Valsecchi, a Monte Marenzo resta in carica Paola Colombo e a Carenno i cittadini hanno dato fiducia a Luca Pigazzini per la terza volta consecutiva. A Vercurago vittoria per Roberto Maggi, vicesindaco uscente.

A Valgreghentino riconfermato per il secondo mandato consecutivo Matteo Colombo mentre in Brianza, a Bosisio Parini il sindaco uscente Andrea Colombo è stato sconfitto da Paolo Gilardi (Bosisio nel cuore), nuovo sindaco. Novità anche ad Airuno con la vittoria di Gianfranco Lavelli sul sindaco uscente Alessandro Milani, e a Osnago dove è stato eletto sindaco Felice Rocca.

Confermati Giacomo Angelo Valsecchi a Suello, Matteo Redaelli a Rogeno, Emanuele De Capitani a Sirone, Sabina Panzeri a Costa Masnaga, Alessandra Hofmann (presidente della Provincia di Lecco) a Monticello, Paolo Lanfranchi a Dolzago, Maria Cristina Citterio a Lomagna.

