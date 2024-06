Casatenovo, vittoria netta per Galbiati: “Il terzo mandato mi carica di ulteriori responsabilità”

Filippo Galbiati si conferma sindaco di Casatenovo per il terzo mandato con il 57,91% delle preferenze

“A Casatenovo abbiamo registrato un grande fermento da entrambe le parti e questo è un aspetto molto positivo”

CASATENOVO – “Il terzo mandato mi carica di ulteriori responsabilità, di cui sento il peso. Dobbiamo rispondere a tante questioni aperte a Casatenovo: cercheremo di farlo con grande convinzione ed entusiasmo. Un entusiasmo che, grazie anche alla lista CasateSì di Angelo Perego, non è mancato in queste elezioni comunali”.

A parlare, subito dopo lo spoglio elettorale, è Filippo Galbiati, confermato alla carica di sindaco dopo il secondo mandato. Una vittoria non scontata, la sua, ma comunque netta con il primo cittadino uscente capace di conquistare, con la lista Persona Ambiente Comunità 3818 voti pari al 57,91% contro i 2775 di Perego (42,09%). “Ringrazio i casatesi che hanno creduto ancora in me e nella lista che abbiamo proposto cercando di unire l’esperienza amministrativa di questi anni con l’innovazione portata da tanti giovani che hanno ottenuto un risultato importante.

Oggi si avverte molta distanza dalla politica e dall’amministrare: a Casatenovo invece abbiamo registrato un grande fermento da entrambe le parti e questo è un aspetto molto positivo. Non solo: molti giovani si sono avvicinati per impegnarsi e dobbiamo guardare a loro per il futuro di questo paese”.

Lo sfidante, Angelo Perego, ha stretto la mano a Galbiati congratulandosi per la vittoria: “Oggettivamente ci saremmo aspettati un risultato migliore, ma sappiamo che Filippo è molto radicato in paese. A lui vanno le nostre congratulazioni, promettendo un’opposizione costruttiva”.

In Consiglio comunale entreranno per la maggioranza Lorenzo Citterio (350), Francesco Sironi (244), Gaia Maria Giulia Riva (231), Gaia Caspani (219), Chiara Godina (167), Gaetano Caldirola (157), Fabio Crippa (147), Tommaso Albrigo (144), Veronica Faltracco (141), Benedetta Villa (139), Paola Trabucchi (132). Per la minoranza risultano eletti, insieme ad Angelo Perego, Cristina Pozzi (124), Chiara Caspani (104), Barbara Paleari (98) e Alessio Cabello (87).