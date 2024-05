Elezioni, Panzeri a caccia della riconferma: “Al lavoro per migliorare ancora Merate”

Ieri la presentazione del programma elettorale della lista Prospettive per Merate Panzeri sindaco durante un aperitivo informale

La frecciatina a Salvioni: “Non si può guidare una fuoriserie come Merate da neopatentati” mentre Crippa, vice segretario federale della Lega, sferza Perego: “Siamo noi l’unica lista di centrodestra”

MERATE – “Cinque anni fa ci siamo presentati agli elettori con una lista, Più prospettiva, che già dal nome, faceva presagire la volontà di dare qualcosa in più alla città con una visione a lungo raggio. La domanda che voglio fare ora ai cittadini è se trovano una città migliorata o peggiorata?”. È il quesito, a cui ha dato subito una risposta, da cui è partito il sindaco Massimo Panzeri nel presentare nel tardo pomeriggio di ieri, lunedì, il programma elettorale alla cittadinanza.

“Certamente in questi cinque anni, che sarebbe più corretto dire 3+2 visti gli anni contraddistinti dall’emergenza pandemica, abbiamo implementato la dotazione infrastrutturale della città, con una nuova palestra e nuove strade e piazze, ma abbiamo anche potenziato i servizi e le misure a sostegno delle famiglie” ha rimarcato Panzeri, citando i bonus scuola e sport e il nuovo spazio informativo multiservizi, promosso in sinergia con Ambito e Retesalute grazie a un finanziamento del Pnrr.

L’appuntamento, promosso con un taglio informale al Turati Cafè, ha visto convergere anche l’europarlamentare Marco Zanni, il vice segretario federale della Lega Andrea Crippa e il segretario provinciale del Carroccio Daniele Butti insieme ad altri simpatizzanti e sostenitori dei partiti di centrodestra che sostengono uniti la candidatura di Panzeri per il bis.”Non nascondiamo o camuffiamo dietro a una civica la nostra appartenenza politica. Siamo orgogliosi dei simboli apposti a sostegno della lista”.

Tra gli obiettivi del prossimo mandato, in caso di vittoria alle elezioni dell’8 e 9 giugno, la trasformazione di Villa Confalonieri nella casa della cultura e la nascita della casa della musica. Poi, la frecciatina al candidato della lista ViviAmo Merate Mattia Salvioni, giovane e alla prima esperienza amministrativa. “Merate non è una fuoriserie per neopatentati ” ha chiosato il primo cittadino uscente, raccogliendo l’applauso del pubblico presente.

La stoccata all’altra lista in corsa alle amministrative 2024, Noi Merate – Dario Perego sindaco, è arrivata invece dal vice segretario federale della Lega Crippa: “L’unica lista di centrodestra è quella di Panzeri. L’altra è formata da rancorosi.

A sostenere Panzeri anche Zanni che non ha esitato a parlare di come Merate rappresenti un esempio virtuoso di buona amministrazione pubblica mentre Butti ha elogiato l’ottimo lavoro svolto dalla squadra di Panzeri: “Sono stati cinque anni di buona amministrazione”.

Spazio infine alla presentazione della lista, formata da sei consiglieri uscenti (il vicesindaco Alfredo Casaletto, gli assessori Fabio Tamandi, Norma Maggioni, Fiorenza Albani e Paolo Centemero e il consiglieri Alessandro Vanotti), tre in lista nel 2019 e non eletti in Consiglio (Franco Lana, Alessandro Dindi Albertini e Ruggero Riva) e sette new entry (Silvio Bergna, Milena Cogliati, Maurizio Dal Mas, Alessandra Panbianco, Paola Panzeri, Rosy Perrotta, Nicola Piazza) “che hanno portato competenze e voglia di fare”