Accordo Linee Lecco e Comune sulla Piccola, Fratelli d’Italia: “Monitoreremo passo per passo”

LECCO – Riceviamo e pubblichiamo:

Fratelli d’Italia ha preso atto nel corso dell’informativa del Sindaco Gattinoni ai Capogruppo di ieri dell’intenzione del Comune di Lecco di procedere verso la strada della mediazione per risolvere la spinosa ed imbarazzante situazione de “La Piccola” più volte sollecitata dall’intera aula Consigliare ed in particolare dalla minoranza fino a chiedere un Consiglio Straordinario ad agosto.

I primi atti del Comune in tal senso sono stati intrapresi, come anticipato da Gattinoni, ma il tutto dovrà essere validato e passare attraverso delibera del Consiglio Comunale rimanendo inderogabile la salvaguardia del servizio di trasporto pubblico e dei bilanci del Comune e di Lineelecco. Non basta la risoluzione, ipotetica, dell’ambito di giustizia amministrativa. Su questo si gioca la sfida a questa Amministrazione.

È ovvio che il primo punto per arrivare ad una conciliazione tra le due parti è risolvere le cause in corso e di questo possiamo definirci moderatamente soddisfatti del percorso intrapreso, sebbene l’iter burocratico per portare ad una risoluzione definitiva con soddisfazione di tutte le parti appare ancora lungo.

Dall’altro rimane enorme il tema economico per cui, al netto di quanto sarà fatto con i parcheggi, per quanto riguarda la struttura della Piccola è necessario che a Bilancio di Lineelecco risulti l’intero ristoro del costo sostenuto a nome del Comune di Lecco. Stiamo parlando di centinaia di migliaia di euro, 305.000 più iva e annessi. Monitoreremo quindi passo per passo per verificare che quanto comunicato avvenga puntualmente e che la vertenza sia chiusa con soddisfazione e senza perdite per la collettività.

Allo stesso modo non permetteremo che eventi promozionali, pur meritori, come “Ti porto io” per gli under 19 con abbonamenti gratuiti sia fatto a spese della società alla quale riconoscere solo un rimborso forfettario e non per l’effettivo servizio svolto. Com’è possibile pensare di rimborsare 500 abbonamenti a fronte dei 4000 realmente effettuati?

Abbiamo fortemente voluto una svolta sia politica che amministrativa proprio per ridare centralità a una società che deve essere un patrimonio locale ed un servizio efficiente, non uno strumento per la maggioranza di turno usato per sostituirsi al Comune nell’edificare fontane e uffici.

Per questo oggi ringraziamo il nuovo CdA di LineeLecco che ha intrapreso, senza clamore, una via di serio lavoro e collaborazione fattiva nell’interesse di tutti con speciale ringraziamento al Vice Presidente Stefano Santi che ha portato le sue competenze manageriali al servizio della società. E su questo saranno valutati, la capacità di dare alla società una gestione stabile nel tempo e non la propria appartenenza politica.

Fratelli d’Italia pretenderà sempre e solo iniziative tese a soluzioni che siano di beneficio per i cittadini sapendo che LineeLecco è un valore della comunità che va preservato e accresciuto nel tempo.

Massimo Sesana Presidente Fratelli d’Italia Città di Lecco

Filippo Boscagli Capogruppo FDI Lecco

Cons. Alessandra Rota

Cons. Marco Caterisano