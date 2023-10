AmbientalMente Lecco: “Il trasporto pubblico è un valore per la nostra Regione?”

LECCO – Riceviamo e pubblichiamo il comunicato stampa di AmbientalMente Lecco in merito ai tagli al Trasporto Pubblico Locale.

“Anno domini 2023, mese di marzo. Il centrodestra lecchese attacca il Comune con il seguente slogan: ‘Il Ti porto io non è sostenibile, aggrava i conti di Linee Lecco’. Forse giova ricordare che il ‘Ti porto io’ è l’iniziativa di trasporto pubblico messa in campo dal Comune di Lecco per sostenere i costi dei giovani under 19 che possono utilizzare i bus in maniera gratuita, facendo di Lecco il primo capoluogo della Regione Lombardia a fare un intervento di questo tipo, facilitando la mobilità, provando a ridurre almeno un poco questo terribile traffico e riducendo gli impatti ambientali.

Anno domini 2023, mese di ottobre. Il centrodestra regionale taglia l’11% dei fondi destinati ai Comuni per il trasporto pubblico locale.

A di là del fatto che il Ti porto io non aggrava i conti perché ora i bus, semplicemente, invece di circolare un poco più vuoti, circolano come prima, ma un po’ più pieni, ci domandiamo se le parole hanno ancora un senso.

Il Comune di Lecco ha fatto – e sta facendo – molto per promuovere fin dai più giovani una cultura dell’utilizzo del mezzo pubblico e sta in questa fase anche spingendo per l’acquisto di mezzi più sostenibili ed elettrici.

Ma quale messaggio manda il centrodestra? Che i bus non servono? Che non vanno migliorati? Che sarà colpa dei Comuni se ci saranno meno corse?

È necessario che Regione Lombardia faccia marcia indietro da questo punto di vista: non foss’altro perché prima spiegano come si dovrebbe liberare la città dal traffico e poi, con la terribile gestione Trenord e i tagli ai bus, spingono le persone ad utilizzare sempre più l’autovettura. Qualcosa non funziona.

Ma è bene che il Comune prosegua la sua linea così come l’ha impostata, visto che a breve sta per nascere il primo Piano Urbano di Mobilità Sostenibile della città”.

AmbientalMente