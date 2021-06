Uno striscione esposto fuori dalla sede del sindacato Cgil

“La difesa dei diritti e la lotta alle discriminazioni è nel nostro DNA”

LECCO – “Sull’amore non sindachiamo”. Con questo slogan e questo striscione la Cgil Lecco accoglie il primo Pride del territorio.

“La Cgil – spiegano dal sindacato – ha nel suo DNA la difesa dei diritti e non potevamo quindi che salutare con favore questa importante iniziativa che l’associazione Renzo e Lucio ha organizzato. La difesa dei diritti e la lotta alle discriminazioni sono prioritari per la nostra organizzazione e crediamo quindi che il Pride di sabato rappresenti un importante momento di riflessione anche per la nostra città. Ricordiamo che anche Lecco non è immune dalla dilagante cultura dell’odio e che ha già assistito ad episodi discriminatori e aggressivi, ad esempio l’episodio accaduto all’Asst di Lecco nei confronti di una dipendente omosessuale”.

“La Cgil Lecco – concludono – aderisce quindi convintamente al Lecco Pride 2021 con lo spirito di contribuire a costruire una cultura del rispetto, dell’inclusività e della solidarietà”.

La Segreteria Cgil Lecco