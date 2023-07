Calcio Lecco in Serie B, un tavolo fra Regione e Comune per riqualificare lo stadio

La lettera del sindaco Gattinoni e dell’assessore Torri indirizzata all’assessore regionale Sertori

“Sono disponibile a riunire Regione e Comune per valutare insieme le esigenze e le necessarie risorse” aveva dichiarato nei giorni scorsi Sertori

LECCO – “Desideriamo esprimere apprezzamento per l’impegno comunicato da parte Sua a nome di Regione Lombardia a collaborare per un sostegno concreto alla causa”, si legge nella lettera che il sindaco di Lecco, Mauro Gattinoni e l’assessore allo sport Emanuele Torri hanno indirizzato all’assessore di Regione Lombardia, Massimo Sertori.

“Sono disponibile, nel caso in cui il Comune avanzi proposte per adeguare lo stadio agli standard richiesti per il campionato di serie B, a riunire intorno a un tavolo Regione e Comune per valutare insieme le esigenze e le necessarie risorse” aveva dichiarato nei giorni scorsi l’assessore di Palazzo Lombardia.

“Il Comune di Lecco conferma la sua piena disponibilità a prendere parte a un tavolo di lavoro su esigenze, bisogni e risorse necessari – continuano Gattinoni e Torri -. Il tavolo, che verrà prontamente favorito dalle rispettive segreterie, sarà occasione preziosa per estendere il confronto anche su altre tematiche di competenza del Suo assessorato e strategiche per Lecco e il suo territorio”.