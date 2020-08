Sei argomenti, tre domande ciascuno e 30 secondi per rispondere

I candidati sindaci di Lecco si confrontano: ecco la prima delle video interviste di LeccoNotizie

LECCO – Elezioni 2020: prima puntata delle video interviste di LeccoNotizie.com ai candidati sindaci di Lecco, in corsa per le elezioni che si terranno il 20 e 21 settembre.

Peppino Ciresa (centrodestra), Silvio Fumagalli (M5S), Mauro Gattinoni (centrosinistra) e Corrado Valsecchi (Appello per Lecco) si confrontano, in ordine alfabetico di apparizione.

Li metteremo alla prova su sei diversi argomenti, ognuno suddiviso in tre domande. I candidati avranno 30 secondi per rispondere ad ogni domanda. Una formula semplice per conoscere meglio i candidati sindaci, i loro progetti e la loro visione della Lecco dei prossimi cinque anni.

La prima video intervista è dedicata alla presentazione dei candidati e come immaginano il futuro della città. Nella prossima puntata parleremo invece di turismo, una delle più recenti vocazioni del capoluogo manzoniano, e di come incentivarlo.

La settimana sarà scandita ogni giorno da una nuova video intervista, a partire da oggi (lunedì) fino a sabato 29 agosto. Di seguito gli argomenti e le domande poste ai candidati.

Elezioni 2020 / Le video interviste

1# – Candidati (24.08.2020)

Racconta chi sei e chi ti sostiene

Come immaginate la Lecco del futuro?

Perché votare per Lei?

2# – Turismo (25.08.2020)

Come si incentiva?

Quali progetti concreti proporrete?

Lungolago: aperto o chiuso?

3# – Montagna e Outdoor (26.08.2020)

Come valorizzare questa risorsa?

Resinelli e Piani d’Erna, quali progetti?

Cicloturismo e E-Bike: come incentivarlo?

4# – Welfare e lavoro (27.08.2020)

Servizi Comunali, cosa migliorare?

Attività economiche, come favorire nuove aperture?

Rioni, come farli vivere per davvero?

5# – “Posizioni” politiche (28.08.2020)

Teleriscaldamento, si o no? Perché?

Sanità, è andato tutto bene?

Grande Lecco, favorevoli alle fusioni?

6# – Sport, Cultura e Giovani (29.08.2020)