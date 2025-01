Elezioni comunali 2026, nasce il gruppo Alleanza Verdi Sinistra Cambia Lecco

Il nuovo simbolo legherà l’esperienza civica al partito che sta conseguendo ottimi risultati

“Questa volta non vinceremo solo per un pugno di voti perché siamo convinti dell’ottimo lavoro che è stato fatto”

LECCO – Un nuovo simbolo che racchiuderà quello di Alleanza Verdi e Sinistra e quello di Con la Sinistra Cambia Lecco. E’ stato presentato oggi, presso la sede di corso Martiri a Lecco, il nuovo gruppo che correrà per le elezioni comunali 2026, ancora una volta a supporto della coalizione che sostiene il sindaco Mauro Gattinoni.

“Quello di oggi è un passo in avanti perché uniamo il simbolo di Alleanza Verdi e Sinistra, partito che negli ultimi tempi ha dato ottimi risultati, a quello di Con la Sinistra Cambia Lecco, gruppo civico con una chiara connotazione di sinistra che già alle scorse comunali ha fatto bene e oggi vede seduti in consiglio comunale un assessore e tre consiglieri – ha detto Alberto Anghileri, capogruppo in consiglio -. Sono sicuro che questa volta non vinceremo solo per un pugno di voti perché siamo convinti dell’ottimo lavoro che è stato fatto”.

Anghileri ha poi fatto un elenco del lavoro svolto in questi 5 anni, tracciando le linee per il futuro: “Se da un lato abbiamo avuto la fortuna di avere i fondi PNRR, dall’altro siamo stati bravi a sfruttarli nel migliore dei modi, che non è banale. Lungolago, Piccola, nuovo asilo nido di Bonacina, Teatro della Società, Villa Manzoni sono solo alcune delle opere che porteremo a termine a breve. Non voglio però dimenticare progetti come quello dei Cantonieri di Comunità oppure la risoluzione da parte dell’assessore Manzoni dell’annosa questione dell’area nomadi al Bione: non abbiamo usato ruspe, ma abbiamo trovato una soluzione dignitosa e condivisa per tutte le famiglie”.

Anghileri ha poi sottolineato la volontà di intitolare una piazza della città, quella più alta, alla partigiana Vera Ciceri e tutti i lavori di manutenzione fatti sugli edifici scolastici. Ma per il futuro? “Tra i temi fondamentali ci sono sicuramente quelli delle politiche abitative, del lavoro povero, della mobilità e della cura di anziani, famiglie e giovani. Siamo convinti che riusciremo a trovare la quadra con il resto della coalizione perché pensiamo che Lecco debba continuare su questa strada. Se devo fare un’autocritica, forse, abbiamo messo un po’ troppa carne al fuoco, anche se è vero che i fondi PNRR erano un treno che non potevamo perdere”.

Emanuele Manzoni, segretario provinciale di Sinistra Italiana e assessore comunale, ha ricordato come l’alleanza nata 2022 continui con risultati notevoli: “Sicuramente le politiche europee e nazionali sono strettamente connesse alle politiche locali, proprio per questo accostare Alleanza Verdi e Sinistra a Cambia Lecco trova ancora più senso: lavorare assieme diventa fondamentale in questo gruppo che ha come obiettivi giustizia ambientale e giustizia sociale, due temi estremamente importanti. Ci tengo a sottolineare che quello che stiamo avviando in vista delle elezioni comunali 2026 non è un percorso chiuso anzi, apriamo le porte a chiunque si senta di aderire ai nostri valori. Oggi più che mai, dove l’astensionismo è altissimo, sappiamo quanto sia importante la partecipazione“.

Anche il Senatore lecchese Tino Magni ha sottolineato l’importanza di questo passaggio: “L’intuizione è stata la costruzione di un’alleanza (e non di un partito) che racchiudesse due facce della stessa medaglia: giustizia sociale e giustizia ambientale. Considero questo legame tra Alleanza Verdi e Sinistra e Cambia Lecco un salto di qualità per arricchire l’esperienza in consiglio comunale“.

Alla conferenza hanno partecipato anche Benedetta Scuderi, europarlamentare di Alleanza Verdi e Sinistra, e Enrico Panini, responsabile nazionale di Sinistra Italiana per gli enti locali; mentre Devis Dori, deputato di Europa Verde, ha portato i suoi saluti via messaggio. Anche se manca ancora parecchio alle prossime elezioni, all’interno del gruppo si respira aria di fiducia per un Gattinoni bis.