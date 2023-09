Fratelli d’Italia Lecco presenta i presidenti dei circoli del territorio

Lunedì 2 ottobre Fratelli d’Italia Lecco inaugura il Circolo di Valmadrera-Malgrate

“La crescita costante degli iscritti e il sempre maggior numero di nuovi amministratori consentendo un saldo radicamento”

LECCO – Fratelli d’Italia si sta organizzando e strutturando sempre più capillarmente anche sul nostro territorio.

“La crescita costante degli iscritti e il sempre maggior numero di nuovi amministratori, stanno consentendo a Fratelli d’Italia di avere un saldo radicamento nei valori territoriali, a tratti anche molto disomogenei, della nostra provincia. Tra le altre cose questa operazione è bene finalizzata in particolare a permettere una miglior gestione, nell’alveo della coalizione di centrodestra, delle imminenti numerose elezioni comunali”.

Presentata quindi una squadra quindi di presidenti di circolo territoriale che avrà il compito di incontrare le altre forze politiche e i cittadini che vogliono interessarsi alla cosa pubblica per costruire insieme i programmi elettorali e la squadra dei candidati.

I presidenti di circolo sul nostro territorio

Ivan Raveglia – Presidente del circolo di Bellano, Varenna, Perledo, Esino Lario

Igor Amadori – Presidente del circolo di Mandello, Abbadia Lariana e Lierna

Martina D’Angella – Presidente del circolo Valle San Martino

Daniela Fiocchi – Presidente del circolo di Osnago

Valter Cogliati – Presidente del circolo di Merate

Gianfranco Porta – Presidente del circolo di Imbersago e limitrofi

Donatella Scaravilli – Presidente del circolo di Valmadrera e Malgrate

Alessandro Negri – Presidente del circolo di Oggiono

Massimo Sesana – Presidente del circolo cittadino di Lecco

Alberto Cantù – Presidente del circolo di Casatenovo

Matteo Bettega – Presidente del circolo di Dervio e Colico

Inaugurazione del circolo di Valmadrera-Malgrate

Fratelli d’Italia Lecco inaugura il Circolo di Valmadrera-Malgrate, lunedì 2 ottobre ore 18.30 (via Santa Vecchia 71 a Valmadrera).

“E’ piacevole vedere che il territorio lecchese continui a supportare il nostro Partito scegliendo così di premiare l’impegno della nostra compagine politica, in particolare modo dell’azione governativa dell’On. Giorgia Meloni – dichiara Fabio Pio Mastroberardino, Coordinatore Provinciale di FDI Lecco che continua – per questo appuntamento abbiamo scelto uomini di FDI che si sono dimostrati vicini al nostro territorio”.

La neo-eletta Presidente del Circolo FDI Valmadrera-Malgrate, Donatella Scaravilli ha aggiunto: “Ringrazio innanzitutto militanti e dirigenti di Fratelli d’Italia per avere dato spazio alle mie idee in quanto ho colto la necessità dei cittadini di Valmadrera e Malgrate di un cambiamento nel governo del territorio, finalizzato all’attenzione delle vere necessità delle persone. Ho voluto quindi impegnarmi in prima persona con la costituzione di questo Circolo di Fratelli d’Italia, poiché ne condivido pienamente il vero senso politico”.

Per l’occasione interverranno: