In Consiglio provinciale la mozione sui costi del ristorante Didaktico

La mozione è stata presentata ieri sera in Consiglio provinciale da Giovanni Ghislandi (Civici)

Oltre a chiedere ragguagli sui costi del ristorante Didaktico, chiuso da qualche mese, la mozione allarga lo sguardo all’intera gestione di Apaf

LECCO – Avere un bilancio economico – finanziario relativo all’esperienza del ristorante Didaktico e sapere, nel dettaglio, quante risorse pubbliche sono state investite nel tempo in questo progetto.

E’ quanto ha chiesto il consigliere provinciale dei Civici Giovanni Ghislandi nel question time presentato ieri sera, lunedì, in consiglio provinciale. L’ex sindaco di Imbersago, ora capogruppo in Consiglio nel piccolo Comune brianzolo, ha infatti rivolto alla presidente Alessandra Hofmann delle richieste di chiarimento in merito ai fondi pubblici complessivamente utilizzati nel tempo dall’agenzia provinciale per le attività formative, ovvero l’Apaf, per l’avvio, il funzionamento e la gestione del ristorante “Didaktico” di Lecco, la cui attività è stata formalmente chiusa nell’anno 2023, a seguito delle perdite d’esercizio registrate dall’attività.

Una mozione, rivolta nel particolare all’esperienza del ristorante Didaktico, che allarga però lo sguardo alla complessiva gestione di Apaf, di cui si chiede un nuovo report economico finanziario con riferimento all’anno 2023 e alle prospettive future.

Di seguito il testo completo della mozione

Question time relativo ai fondi pubblici complessivamente utilizzati nel tempo dall’Agenzia Provinciale per le Attività Formative–APAF per l’avvio, il funzionamento e la gestione del ristorante “Didaktico” di Lecco, la cui attività è stata formalmente chiusa nell’anno 2023.

– Vista la nota situazione economico-gestionale dell’Agenzia Provinciale per le Attività

Formative–APAF, con i risvolti legati in particolare alle perdite d’esercizio e all’equilibrio dei

conti del Centro di formazione professionale di Casargo, già pienamente a conoscenza di

questo Consiglio provinciale in seguito tra l’altro alla due diligence effettuata nell’anno 2022, all’approvazione da parte del Consiglio del Piano Programma, dei bilanci di previsione e del consuntivo;

– Considerato che a seguito di monitoraggio quadrimestrale e proiezione a fine anno, APAF ha comunicato lo scorso 30 maggio alla Provincia una situazione di squilibrio con un disavanzo previsto per l’anno 2023 pari a Euro 184.000 (suddiviso in 100.000 Euro per spese di gestione continuative, in particolare per elettricità, riscaldamento e acqua, 84.000 Euro relativi alla perdita di gestione del ristorante “Didaktico” e spese connesse e 50.000 Euro per il sostegno all’operatività aziendale), somma che è stata inserita nel bilancio provinciale con variazione del 10 luglio 2023 e liquidata con successiva Determinazione n. 992 del 9 agosto 2023;

– Vista la condivisibile e indispensabile decisione del nuovo Consiglio di Amministrazione di

APAF, assunta con delibera n. 1.2 del 9 gennaio 2023 di procedere alle disdette formali dei

contratti e di chiudere definitivamente il ristorante “Didaktico”, a fronte del perdurare dello

sbilancio economico-gestionale e preso atto che APAF, con successiva deliberazione n. 10.1

del 29 giugno 2023 ha formalizzato a tutti gli effetti la chiusura del medesimo ristorante,

accettando l’offerta pervenuta per complessivi Euro 35.000 quale corrispettivo per la

riappropriazione dell’azienda affittata con tutti i beni strumentali;

Alla luce di quanto sopra, si chiede – a beneficio dei cittadini e del Consiglio – se è possibile trarre un bilancio economico-finanziario definitivo dell’esperienza del ristorante “Didaktico”, con particolare riferimento all’entità di risorse pubbliche investite nel tempo in questo progetto.

Tenendo comunque conto della positiva dismissione del “Didaktico”, si auspica inoltre di avere appena possibile un nuovo report economico-finanziario sulla gestione complessiva di APAF che faccia seguito a quanto già comunicato dal Consiglio di Amministrazione nei mesi scorsi, con riferimento all’anno 2023 e alle prospettive future.

Attendo fiducioso chiarimenti in merito a quanto esposto.

Giovanni Ghislandi – Consigliere provinciale “Civici per la Provincia”