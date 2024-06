“Lecco per Vannacci” plaude al risultato: “Non faremo mancare il nostro supporto”

Il comitato lecchese commenta il risultato delle Elezioni Europee

“4.521 preferenze nella provincia di Lecco, candidato più votato nella lista della Lega”

LECCO – Il comitato “Lecco per Vannacci” commenta il risultato delle Elezioni Europee: “E’ con favore che commentiamo il risultato di Roberto Vannacci che raccoglie circa 500.000 voti di preferenza nell’intera penisola, 186.000 nella sola circoscrizione Nord Ovest e 4.521 nella provincia di Lecco (candidato più votato nella lista della Lega). Con l’importante risultato ottenuto in questa circoscrizione ci auguriamo che Roberto Vannacci opti per scegliere questo collegio, come durante tutto il periodo di campagna elettorale non faremo mai mancare il nostro supporto, anche nella sua azione da parlamentare europeo, certi che la sua stella polare sarà prima di tutto l’interesse nazionale. Non è stata una campagna elettorale facile ma come dice Vannacci “Il coraggio vince”… sempre”.