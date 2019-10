L’Halloween dei pendolari: PD nelle stazioni per dire “Basta Trenord”

PD e GD Lecco nella stazione per dire “Basta Trenord”

Presidio e raccolta firme nelle stazioni della provincia di Lecco

LECCO – Trenord Horror Story, l’Halloween dei pendolari. Prendendo spunto dalla festività del 31 ottobre, oggi, Partito Democratico e Giovani Democratici di Lecco sono impegnati in alcuni presidi nelle principali stazioni della provincia per manifestare “contro la fallimentare gestione di Trenord. Una gestione da parte del centrodestra, a guida Lega, in Regione Lombardia che dura da ben 10 anni”.

In tutta la Lombardia, i Democratici stanno raccogliendo le firme per superare il sistema Trenord: “Da 25 anni al governo della regione. Dove è l’eccellenza lombarda della politica leghista sui treni? Basta Trenord”. Nelle immagini il presidio nella stazione di Oggiono a cui, tra gli altri, ha partecipato anche il consigliere regionale Raffaele Straniero.

Nella nostra provincia di Lecco, questa mattina, è possibile firmare l’appello nelle stazioni di Bellano, Calolziocorte, Colico, Lecco, Mandello Merate, Molteno, Oggiono, Olgiate, Osnago e altre ancora. La petizione si può firmare anche online all’indirizzo http://bit.ly/bastatrenord dove sono state raccolte oltre 3600 firme.