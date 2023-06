Liste di attesa interminabili, presidio del Partito Democratico fuori dagli ospedali

Lunedì 12 giugno fuori dagli ospedali di Lecco, Bellano e Merate e dal Poliambulatorio di Oggiono

“Non possiamo stare a guardare una sanità sempre meno accessibile per chi ha bisogno di cure”

LECCO – La Federazione provinciale del PD di Lecco e i circoli del territorio si mobilitano per chiedere a Regione Lombardia di mettere fine alle interminabili liste di attesa e di investire sulla sanità pubblica.

“Il modello lombardo non garantisce il diritto alla salute – dichiarano Manuel Tropenscovino, segretario PD Lecco e Ausilia Fumagalli, responsabile sanità e welfare della segreteria provinciale –. La scorsa settimana abbiamo attivato un questionario guidato con cui poter raccogliere le esperienze dei cittadini della Provincia del proprio percorso con la sanità (https://forms.gle/1DNxdq7ByyFL3Noy7). Ora ci attiviamo lunedì 12 giugno, nella mattinata, per denunciare la situazione con i cittadini che quotidianamente si scontrano con le difficoltà di accedere a una sanità sempre meno accessibile a chi ha bisogno di cure”.

Lunedì 12 giugno dalle ore 7 il Partito Democratico sarà presente fuori dagli ospedali di Lecco, di Bellano e di Merate e dal Poliambulatorio di Oggiono per chiedere che venga rispettato il diritto alla salute di tutti con una nuova riforma della sanità, investimenti nella sanità pubblica, per affrontare con provvedimenti d’urgenza il tema delle liste d’attesa e la carenza dei medici di base.

“Dopo i continui abbandoni di primari e medici specialistici è evidente che la situazione è sempre più preoccupante anche nel nostro territorio e se si continua a sommare tutto ciò che non funziona nella sanità pubblica a pagarne le conseguenze sono e saranno innanzitutto i cittadini. Non possiamo e non vogliamo più stare a guardare”.