No all’aeroporto Berlusconi: raccolta firme dei Giovani Democratici

Il segretario provinciale Redaelli: “L’Aeroporto è un luogo di tutti, da intitolare a persone che si sono distinte per la loro integrità e onestà”

La raccolta firme lanciata dai giovani dem ha superato le 100 mila adesioni

LECCO – I Giovani Democratici della Provincia di Lecco sono fermamente contrari all’intitolazione dell’Aeroporto di Milano Malpensa a Silvio Berlusconi. “L’Aeroporto è un luogo di tutte e tutti, di chi vive nel nostro territorio e di chi viaggia da e per l’Italia da tutto il mondo per scoprirne le bellezze e i valori” afferma Pietro Radaelli, segretario provinciale dei Giovani Democratici. “Riteniamo che un luogo del genere possa essere intitolato a persone che si sono distinte per l’alto valore del loro contributo alla comunità, per la loro integrità e onestà. Valori che certamente Silvio Berlusconi non può incarnare”.

Il punto chiave non riguarda le evidenti distanze politiche che separano i GD dalla sua attività ed eredità politica, spiegano i giovani dem. “Piuttosto la scarsa integrità morale e giudiziaria del Cavaliere non può certo abilitarlo a nome apprezzato da tutte e tutti – crediamo sia bene ricordarne la condanna in via definitiva per frode fiscale a quattro anni di reclusione, poi ridotti ad uno grazie all’indulto; ricordarne le posizioni notoriamente misogine, omotransfobiche e razziste; oppure ancora legittimare l’invasione dell’Ucraina da parte di Putin. Non possiamo accettare che ci sia un volo dall’aeroporto Falcone e Borsellino di Palermo al Silvio Berlusconi di Milano, è un insulto alla storia e all’integrità del nostro Paese e della nostra Regione” conclude Radaelli.

I Giovani Democratici della Lombardia hanno recentemente proposto una raccolta firme che in quattro giorni ha superato le 100.000 adesioni e che sta crescendo sempre più. Berlusconi non è stato un esempio per le nostre comunità e le persone lo stanno dimostrando.

La raccolta firme è disponibile su change.org a questo link https://www.change.org/p/malpensa-%C3%A8-di-tutti-no-all-aeroporto-berlusconi e nei canali social dei @gdlombardia e dei @gdlecco.