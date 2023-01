Nuova Lecco-Bergamo. Piazza (Lega) a Fragomeli (PD): “Occhio alle cifre”

Continua il botta e risposta tra i due politici lecchesi sull’attesa infrastruttura

“Nemmeno uno straccio di emendamento a firma Fragomeli quando era parlamentare”

LECCO – Continua il botta e risposta tra Mauro Piazza (Lega) e Gianmario Fragomeli (PD) sulla nuova Lecco-Bergamo. L’attesa infrastruttura è entrata nel dibattito della campagna elettorale per le prossime regionali. Di seguito la risposta del consigliere regionale all’ex parlamentare.

“È tutta la mattina che, seguendo i suggerimenti del Fragomeli, leggo e rileggo il quadro economico della Lecco/Bergamo. E ritrovo le cifre che ben conoscevo. È tutta mattina che cerco e ricerco, ma non trovo nemmeno uno straccio di emendamento a firma Fragomeli quando era parlamentare per contribuire con qualche soldino a quel quadro economico. Zero, ovvero per lui che di matematica ne sa, 0% del quadro economico. Imbarazzante? Non saprei – afferma Mauro Piazza -. Ho trovato invece i 40 milioni in più portati ed assegnati ad Anas dall’emendamento dei senatori leghisti Faggi e Arrigoni: quelli ci sono, e rappresentano il 25% del totale dei fondi destinati a questa infrastruttura sempre per la gioia del Ragioniere capo Fragomeli”.

“Quanto alle riunioni – e qui il confronto pubblico si farebbe esilarante – le ricordo bene anche io, perché c’ero. Una su tutte fu clamorosa, quando il funzionario del ministero in video call smentì a brutto muso l’onorevole Fragomeli proprio sulle ipotesi da lui sostenute per le procedure di passaggio di competenza della strada da Provinciale ad Anas. Calò un imbarazzo e un gelo palpabili, anche in zoom. Fortuna che poi con Provincia, Regione e il Viceministro della Lega Alessandro Morelli abbiamo sistemato le cose ed ora c’è un commissario speciale sull’opera”.

“Buon lavoro Gianmario – conclude -, senza ansia da campagna elettorale, la prossima volta le passerelle elettorali conviene farle in altri luoghi del territorio, magari in quei luoghi – e sono certo ci saranno – dove il tuo contributo da Parlamentare è stato superiore allo zero”.