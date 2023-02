Primarie Pd: nel Lecchese netta vittoria di Schlein con il 62%

Il risultato nella nostra Provincia mentre sono ancora in corso i conteggi a livello nazionale

Ribaltato il risultato ottenuto settimana scorsa con il voto dei circoli: Schlein ha ottenuto 2804 voti su 4514 votanti alle primarie Pd

LECCO – Elly Schlein vince le primarie Pd nel Lecchese. La deputata, già vice presidente della Regione Emilia Romagna, ha incassato infatti il 62,32% delle preferenze delle 4514 persone che oggi, domenica, si sono recate ai seggi allestiti in provincia di Lecco per le primarie del Pd per stabilire chi dovrà guidare il partito democratico.

Una vittoria, la sua, avvenuta nel Lecchese mentre sono ancora in corso i conteggi a livello nazionale con un testa a testa con lo sfidante Stefano Bonaccini. Al momento di pubblicare l’articolo (ore 22) Schlein è in vantaggio nel Nord Italia.

Nel Lecchese Schlein ha vinto in molti dei seggi allestiti dai Circoli del territorio, ribaltando il risultato ottenuto settimana scorsa, quando a votare erano stati i circoli. A Merate, ad esempio, Schlein ha ottenuto 252 voti contro i 160 raccolti da Bonaccini. Vittoria anche a Lecco, in tutti e quattro i seggi allestiti per le primarie, seppur con percentuali diverse.

Un risultato, come dicevamo, in controtendenza rispetto a quanto registrato settimana scorsa quando il circolo di Merate si era espresso con 18 voti per Bonaccini, 8 per Schlein, 2 per Cuperlo e 1 per De Micheli. Anche in Provincia il vincitore era stato Bonaccini con 239 voti contro i 142 di Schlein.

Tra i circoli in cui il presidente dell’Emilia Romagna ha vinto vanno registrati quello di Olgiate, Molteno e Monte Marenzo.