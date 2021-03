La provincia di Lecco senza strutture per la vaccinazione di massa, per i lecchesi indicata Lario Fiere di Erba

Le lettere di Filippo Boscagli e di Gaia Bolognini: “Basta polemiche, troviamo una soluzione”

LECCO – Ha creato malumori la mancata individuazione di una sede per le vaccinazioni di massa in provincia di Lecco: quella più vicina sarà Lario Fiere a Erba, così come stabilito da Regione Lombardia. Dopo le critiche del sindaco Gattinoni e la dura risposta del centrodestra (vedi qui) arrivano appelli alla collaborazione e a trovare insieme una struttura idonea in città.

Riceviamo e pubblichiamo quindi le lettere del consigliere comunale Filippo Boscagli e della portavoce di Appello per Lecco, Gaia Bolognini.

Filippo Boscagli (Lecco Ideale): “La città proponga una soluzione condivisa”

“Ieri sera ho chiesto in aula di essere attivi nel piano Vaccinale anche reperendo zone idonee a Lecco. A seguito delle dichiarazioni di ieri del Sindaco e le successive dichiarazioni del Sottosegretario Rossi e i Cons. Formenti e Piazza, le strade per i lecchesi sono due o Erba (peraltro più vicina e comoda della fiera di Osnago o del Meratese per Lecco Lago e Valle…) o il Palataurus, forse l’unica struttura identificabile per grandezza, parcheggi e accessi con le esigenze della vaccinazione.

Quindi la richiesta è che la città si faccia promotrice di una soluzione, condivisa, come quella del PalaTaurus ma con la chiara indicazione di continuare a verificare le migliori scelte per la città e il territorio, quindi verificando le palestre comunali e quelle scolastiche se non utilizzate. Se infatti sarà possibile la vaccinazione aziendale perché non immaginare anche quella di quartiere?

Invitiamo il Sindaco ad essere più propenso al gioco di squadra, uscendo finalmente dalla campagna elettorale ed entrando nell’immunità di gregge!”

Filippo Boscagli

Appello per Lecco: ecco i possibili spazi in città

“Durante il Consiglio Comunale di ieri sera il Sindaco Gattinoni ha definito insostenibile il fatto che il centro vaccinale di massa più prossimo per i lecchesi sarà quello di Lariofiere di Erba. Questa mattina con comunicato stampa di Rossi, Piazza e Formenti apprendiamo che il Sindaco avrebbe segnalato, come unica struttura idonea in città, il Centro Sociale di Germanedo, collocata proprio davanti all’ospedale e senza disponibilità di parcheggi.

Non siamo interessati ad approfondire come sia andata la vicenda fino a questo momento, poco ci importa fare polemica, ma siamo interessati ad avere un centro vaccinale in città.

Pertanto, in spirito di leale collaborazione, avendo approfondito negli anni passati il tema della disponibilità degli spazi pubblici e privati aventi le seguenti caratteristiche: presenza parcheggi, accessibilità, metrature adeguate e disponibilità luce e acqua, facciamo un elenco di possibili spazi che potrebbero essere adibiti a momentanei centri vaccinali:

PalaTaurus

Sede INAIL (vicino a sede Mediaworld)

Ex sede CNR in Corso Promessi Sposi

Ex sede INPDAP

Crediamo inoltre potrebbe essere utile approfondire la disponibilità di spazi nella sede ATS Brianza di Corso Carlo Alberto (Centro Commerciale Le Piazze) e possibili spazi inutilizzati in adiacenza al supermercato Esselunga.

Ribadiamo la necessità in questo momento pandemico di smorzare le polemiche e cercare la collaborazione di tutte le forze del territorio”.

Gaia Bolognini