Quarto ponte tra Pescate e Lecco: le precisazioni della Provincia

Alessandra Hofmann e Mattia Micheli chiariscono alcuni aspetti dopo le dichiarazioni del sindaco Gattinoni

LECCO – In relazione all’incontro di ieri in Regione Lombardia sul nuovo ponte tra Pescate e Lecco e alle successive dichiarazioni apparse sugli organi di informazione, la Presidente della Provincia di Lecco Alessandra Hofmann e il Vicepresidente e Consigliere provinciale delegato alla Viabilità Mattia Micheli intendono precisare quanto segue:

“In merito alle dichiarazioni formulate dal Sindaco di Lecco teniamo a precisare che tutti gli interlocutori coinvolti hanno concordato che:

qualsiasi richiesta che verrà fatta dal territorio dovrà avere l’assenso di tutte le istituzioni coinvolte, compreso il Comune di Pescate;

la nuova rampa da Pescate a Lecco è strategica per tutto il territorio e l’opera non dovrà subire rallentamenti o interruzioni nella sua realizzazione così come attualmente concepita e progettata;

la Provincia di Lecco si impegna a formulare una lettera di richiesta ad Anas, sottoscritta da tutte le istituzioni coinvolte, affinché Anas si impegni a studiare una possibile soluzione per la realizzazione di una corsia in uscita da Lecco

Rimarchiamo che la lettera di richiesta che la Provincia preparerà dovrà avere il consenso di tutte le istituzioni interessate prima di essere spedita.

Esprimiamo inoltre rammarico per le dichiarazioni espresse dal Sindaco di Lecco, che ancora una volta non tengono conto delle esigenze di tenere unito tutto il territorio in questo importante momento storico, questione peraltro ribadita e concordata da tutte le parti anche durante l’incontro di ieri”.