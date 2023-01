Regionali. Ecco tutti i candidati lecchesi in ‘corsa’ per il Pirellone

Elezioni Lombarde, la corsa entra nel vivo

Nomi e volti dei lecchesi candidati per un posto in Consiglio Regionale

LECCO – Meno di un mese alle elezioni regionali: la corsa al Pirellone è ormai nel vivo e contendersi la sfida sono il centrodestra con il governatore uscente Attilio Fontana, il Terzo Polo con Letizia Moratti, il centrosinistra con Pierfrancesco Majorino e più a sinistra Unione Popolare con la candidata Mara Ghidorzi.

Sabato è scaduto il termine per la presentazione delle liste. Le elezioni si terranno nei giorni 12-13 febbraio e determineranno il nuovo Consiglio Regionale. Andiamo dunque a conoscere i candidati che le forze politiche hanno messo in campo per la provincia di Lecco.

CENTROSINISTRA – PIERFRANCESCO MAJORINO

PARTITO DEMOCRATICO

Il PD propone le candidature di

Pietro Redaelli (Abbadia) consigliere comunale e segretario Giovani Democratici

(Abbadia) consigliere comunale e segretario Giovani Democratici Gian Mario Fragomeli (Cassago) già parlamentare ed ex sindaco

(Cassago) già parlamentare ed ex sindaco Flavia Fiandaca (Verderio) assessore comunale

(Verderio) assessore comunale Simona Piazza (Lecco) assessore e vicesindaco

ALLEANZA SINISTRA ITALIANA VERDI

I candidati lecchesi dell’Alleanza Verdi-Sinistra Italiana sono:

Enrica Bartesaghi (Mandello) co-fondatrice del comitato Verità e Giustizia per Genova

(Mandello) co-fondatrice del comitato Verità e Giustizia per Genova Francesco Falsetto (Verderio) assessore, soccorritore 118

(Verderio) assessore, soccorritore 118 Milva Caglio (Osnago) ex sindacalista Cisl ed ex consigliere comunale

(Osnago) ex sindacalista Cisl ed ex consigliere comunale Luca Volpe (Ballabio) consigliere comunale

PATTO CIVICO PER MAJORINO

La lista “Patto Civico per Majorino” candida a Lecco, la rappresentante di Ambientalmente:

Monica Coti Zelati (Lecco), insegnante e già consigliere comunale

MOVIMENTO CINQUE STELLE

Scelti attraverso le ‘Regionarie’ aperte al voto degli iscritti, sono candidati per il M5S in provincia di Lecco:

Giovanni Galimberti (Molteno) ex consigliere comunale, membro Qui Lecco Libera

(Molteno) ex consigliere comunale, membro Qui Lecco Libera Corinne Cereda

Elena Calogero (Merate) ex consigliere comunale, fondatrice meetup Merate

(Merate) ex consigliere comunale, fondatrice meetup Merate Christian Perego (Casatenovo) consigliere comunale

CENTRODESTRA – ATTILIO FONTANA

LEGA

La Lega a Lecco schiera i seguenti candidati a sostegno di Attilio Fontana:

Mauro Piazza (Lecco) consigliere regionale uscente

(Lecco) consigliere regionale uscente Cinzia Bettega (Lecco) capogruppo consigliere comunale

(Lecco) capogruppo consigliere comunale Flavio Nogara (Bellano) ex coordinatore provinciale, già dirigente RFI

(Bellano) ex coordinatore provinciale, già dirigente RFI Maria Clara Bassani (Valgreghentino) consigliere comunale

FORZA ITALIA

Forza Italia a Lecco presenta queste candidature:

Adriana Maria Rossi (Airuno) vicesindaco

(Airuno) vicesindaco Caterina Loprete (Bosisio) assessore, nel comitato provinciale di Forza Italia

(Bosisio) assessore, nel comitato provinciale di Forza Italia Carlo Giovanni Pelucchi (Lecco) vicecoordinatore provinciale di Forza Italia

(Lecco) vicecoordinatore provinciale di Forza Italia Fernando De Giambattista (Perledo) già sindaco

FRATELLI D’ITALIA

i candidati di Fratelli d’Italia per la provincia di Lecco sono:

Fabio Pio Mastroberardino (Calolzio) consigliere provinciale, già coordinatore FDI

(Calolzio) consigliere provinciale, già coordinatore FDI Donatella Scaravilli (Valmadrera) commercialista

(Valmadrera) commercialista Giulia Turato (Lecco) avvocato

(Lecco) avvocato Giacomo Zamperini (Lecco) consigliere comunale, dirigente regionale FDI

NOI MODERATI

Descrizioni e foto in aggiornamento

il partito “Noi Moderati” che fa capo all’on. Maurizio Lupi candida nel lecchese:

Giuseppe Procopio (Merate) assessore e vicesindaco

(Merate) assessore e vicesindaco Elisabetta Timpano Cattaneo

Andrea Calcina

Eleonora Citterio

LOMBARDIA IDEALE

La lista civica del presidente uscente Attilio Fontana candida:

Loredana Colella

Fiorenzo Massimo Corti

Tatiana Lyashova

Martin Prudente

TERZO POLO – LETIZIA MORATTI

AZIONE-ITALIA VIVA

Ecco i candidati presentati dal Terzo Polo di Azione e Italia Viva:

Lorenzo Riva (Lecco) ex presidente provinciale di Confindustria

(Lecco) ex presidente provinciale di Confindustria Eleonora Lavelli (Imbersago) consigliere comunale

(Imbersago) consigliere comunale Franco Limonta (Galbiate) assessore comunale

(Galbiate) assessore comunale Daniela Rusconi (Oggiono) consigliere comunale

CIVICA LETIZIA MORATTI PRESIDENTE

In campo a sostegno di Letizia Moratti anche una lista civica con i seguenti candidati lecchesi:

Miriam Lombardi (Pescate) vicesindaco

(Pescate) vicesindaco Riccardo Fasoli (Mandello) sindaco

(Mandello) sindaco Emilia Mandelli (Brivio) operatrice turistica

(Brivio) operatrice turistica Paolo Mauri (Merate) ex consigliere comunale e consigliere Parco Adda Nord

UNIONE POPOLARE – MARA GHIDORZI

Unione Popolare propone per la provincia di Lecco i seguenti candidati a sostegno della candidata a presidente Mara Ghidorzi: