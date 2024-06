‘Rioni al centro? Non solo slogan’. L’iniziativa della minoranza parte da Rancio

Questa sera il primo di una serie di incontri dei gruppi di minoranza nei rioni lecchesi

“Vogliamo ascoltare veramente i cittadini”

LECCO – “Rioni al centro? Non solo slogan”. Questo il titolo dell’iniziativa dei gruppi di minoranza in Consiglio Comunale (Lecco Merita di +/Lecco Ideale, Lega, Fratelli d’Italia e Appello per Lecco) che prenderà il via questa sera, 4 giugno, a Rancio con il primo di una serie di incontri pubblici che si svolgeranno nei rioni lecchesi.

“L’attuale Giunta propone progetti insensati e organizza incontri senza ascolto vero – ha dichiarato Simone Brigatti (Lecco Merita di +/Lecco Ideale) – infatti più che ascoltare le necessità dei cittadini si presenta con proposte già definite e più che risolvere i problemi li minimizza. Vogliamo pertanto incontrare i cittadini e ascoltarli, veramente, partendo da Rancio, rione alle prese con annosi problemi di parcheggio, dove l’amministrazione Gattinoni ha proposto la realizzazione di posti auto su un’area privata verde dietro via Bonaiti. Un progetto che non condividiamo e che sta suscitando diverse perplessità tra i residenti”.

All’incontro di questa sera ne seguiranno altri, come annunciato: “Tante sono le criticità e vogliamo incontrare tutti i lecchesi” ha detto Brigatti “una città deve essere accogliente per chi la vive ogni giorno per poter attrarre turismo di valore”.

L’appuntamento di questa sera è alle ore 20.45 presso la sede del Gruppo Alpini Monte Medale in via Paradiso 2.