Elezioni 2020 a Mandello: conosciamo i candidati sindaci (VIDEO)

La video intervista ai candidati sindaci di Mandello. Chi sono e quali sono le loro proposte

Sergio Balatti (Casa Comune), Riccardo Fasoli (Il Paese di Tutti), Eros Goretti (Un’altra Mandello)

MANDELLO – Ci si prepara al voto anche a Mandello e tre sono i candidati in lizza per diventare primo cittadino: il sindaco uscente Riccardo Fasoli con Il Paese di Tutti punta alla rielezione, dovrà vedersela con gli sfidanti Sergio Balatti, pensionato e volto noto del volontariato candidato di Casa Comune per Mandello Democratica, ed Eros Goretti, allenatore internazionale di canottaggio e a guida della lista Un’altra Mandello.

Nella video intervista di LeccoNotizie, conosciamo i candidati (in ordine alfabetico di apparizione) e i progetti che proporranno in caso di elezione per la comunità di Mandello.