ESINO LARIO – “Questa burlona iniziativa del sindaco di Esino potremmo considerarla uno leggiadro scherzo da ‘pesce di aprile’ in leggero ritardo”.

Il gruppo consiliare “Tutto per Esino” guidato da Emiliano Invernizzi non usa mezzi termini per definire la provocatoria iniziativa del sindaco Pensa che ha deciso di mettere in vendita il paese per protestare contro il fatto che i piccoli comuni vengono lasciati soli .

“In questo particolare periodo storico poteva anche risparmiare al paese e ai suoi abitanti

una gogna mediatica del genere: in amministrazione abbiamo passato periodi ben peggiori,

dove, seppur in una disastrosa situazione finanziaria del comune, sono stati portati avanti

progetti, aperti cantieri, realizzato opere, amministrato un paese e soprattutto è stato

accantonato un cospicuo avanzo per chi veniva dopo. Negli ultimi tempi abbiamo visto

Regione, Provincia, Comunità Montana e altri enti superiori prodigarsi nel profondere alle

casse del nostro Comune ingenti contributi di vario genere. Abbiamo tutti apprezzato lo sforzo degli enti sopra elencati. Tutti lo hanno fatto! Certamente non ci siamo dimenticati

l’allargamento della SP 65 sopra Perledo in direzione Esino, e la sua messa in sicurezza dopo la frana di Agueglio e poi…. e poi dove la lasciamo la fibra ottica che ci ha collegato al mondo?! A tutti i Comuni d’Italia, il Ministero degli Interni ha disposto 40.000 euro per opere di messa in sicurezza a fondo perduto, sbloccato cantieri, sbloccato gli avanzi di bilancio, dato la possibilità di fare mutui e inoltre sono stati previsti bandi da Regione Lombardia per riqualificazione energetica e finanziamenti per eventi sportivi, culturali, eccetera. Viviamo in un’epoca dove se si vuole fare, si può fare. In una pagina di un quotidiano locale di oggi, il lettore, sopra si ritrova l’articolo che promuove la simpatica svendita dei beni di Esino e sotto, trova Varenna e Bellano che promuovono i loro beni. A voi! Non solo il territorio ci sta prendendo in giro, l’Italia intera ci sta prendendo in giro!

Preferivamo che Esino fosse noto per una vera rinascita e non per l’ennesimo fumo negli occhi! Se non sai cosa offrire, come servizi, attrazioni, eventi, attività ricettive, cose da fare e da dire, ti riduci a pubblicizzare solo il nulla. E a nostro parere, a pubblicizzare il nulla, nulla torna!”