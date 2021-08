Solo Fabio Festorazzi si è presentato alle consultazioni a Perledo per la scelta del candidato sindaco

Signorelli rinuncia: “Con dispiacere per impegni professionali e istituzionali”

PERLEDO – ‘Saltano’ le primarie a Perledo: Fabio Festorazzi, ex assessore e consigliere comunale uscente, è l’unico ad aver presentato la candidatura alle consultazioni primarie indette dal Gruppo consiliare “Perledo Guarda Avanti” per la scelta del proprio candidato sindaco.

Per questo il gruppo ha ritenuto superflue le consultazioni già indette per domenica 29 agosto. In molti aspettavano anche la candidatura dell’ex sindaco Carlo Signorelli che ha rilasciato questa dichiarazione:

“Rinuncio con un po’ di sofferenza alla ipotizzata ricandidatura a sindaco di Perledo per motivi personali e professionali. Sono diversi i miei attuali impegni come professore al San Raffaele dove dirigo anche la Scuola di specializzazione in Igiene e medicina preventiva, ma soprattutto sono troppe le attuali incompatibilità di legge tra cariche elettive politiche e incarichi istituzionali”.

“Il Comune di Perledo – aggiunge Signorelli – ha sicuramente bisogno di un rilancio dopo un quinquennio difficile, conflittuale e caratterizzato da pochi progetti emblematici, soprattutto per l’implementazione delle politiche del turismo che rappresentano la prima risorsa economica del territorio. Se ci sarà bisogno rimango comunque a disposizione per dare una mano all’amministrazione.”