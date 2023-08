Airuno, Milani aggiorna su manutenzione del verde e case Aler

Diverse le comunicazioni del sindaco in apertura del consiglio comunale di lunedì scorso

Al centro anche la questione della polizia locale con l’arrivo, da metà agosto, della nuova comandante

AIRUNO – Manutenzioni del verde pubblico e delle case dell’Aler, oltre alla situazione della Polizia locale e pubblica sicurezza: sono questi gli argomenti al centro delle comunicazioni che il sindaco Alessandro Milani ha voluto condividere durante il consiglio comunale convocato lunedì scorso.

“La ditta incaricata ha terminato con il primo giro di tagli delle aree verdi pubbliche sul territorio comunale, ovvero la maggior parte dei parchetti e la strada che sale verso Aizurro e nei prossimi giorni inizierà con il secondo turno – ha esordito il primo cittadino parlando della cura del verde -. L’alternanza del clima soleggiato e piovoso rende difficoltosa un’accurata manutenzione a causa del continuo crescere dell’erba, rapportata al numero di tagli che abbiamo a disposizione e tenuto conto delle risorse che l’Amministrazione ha potuto mettere in campo”. Ha poi aggiunto che per tutto il periodo estivo continuerà il lavoro dell’operatore ecologico comunale, affiancato da un operaio assunto tramite una cooperativa, per la pulizia dei marciapiedi comunali, bordi strada e delle restanti aree verdi sul territorio.

“Per quanto riguarda i bordi strada che costeggiano la strada provinciale, ho avuto conferma dalla Provincia, quale ente competente, che anche quest’anno sono previste le opere di sfalcio erboso lungo i tratti della provinciale di Airuno: i lavori dovrebbero iniziare prossimamente da parte della ditta aggiudicatrice dell’appalto di manutenzione. L’Amministrazione Comunale ringrazia in particolare alcuni volontari comunali che sono attivi nel concreto e si adoperano per aiutare nella manutenzione del verde pubblico”.

Milani ha poi ragguagliato sulla manutenzione delle case Aler dopo le polemiche divampate anche in paese in merito alla scarsa attenzione da parte dell’azienda lombarda per l’edilizia residenziale pubblica. “Qualche settimana addietro la ditta incaricata da Aler ha eseguito una prima manutenzione ripulendo tutte le aree verdi interne ai condomini in viale della Libertà, a seguito di numerose telefonate e scritti intercorsi tra la direzione Aler di Lecco e l’amministrazione comunale. Vi informo che durante la recente conferenza dei Sindaci del meratese, che si tiene periodicamente per affrontare le questioni di carattere intercomunale, è emerso che la problematica delle manutenzioni a carico di Aler si è riscontrata in più Comuni del meratese, come ad Osnago, Lomagna e Merate (dove il sindaco Massimo Panzeri aveva perfino multato Aler, ndr). Come Sindaci ci siamo presi l’impegno di convocare i vertici dell’Aler per un confronto al fine di evitare che si possano ripetere problematiche simili. In questo caso, il gestore aveva avuto un contenzioso legale per la gara d’appalto per l’affidamento delle manutenzioni, che ha causato i ritardi di cui si era parlato”.

Infine il primo cittadino ha voluto toccare anche un argomento, quello della Polizia locale e della pubblica sicurezza, spesso al centro della contrapposizione con il gruppo di minoranza Airuno Aizurro Progetto Comune, sempre pronto a stigmatizzare la mancata partecipazione dell’amministrazione comunale al corpo intercomunale di Polizia locale con Olgiate, Calco e Brivio. “Chiarisco che la Polizia Locale di Airuno non è affatto isolata” ha ribadito Milani, provocando la reazione del capogruppo di minoranza Gianfranco Lavelli, subito richiamato all’ordine in nome del rispetto delle istituzioni e del ruolo di sindaco.

Il primo cittadino ha poi proseguito ricordando l’insediamento ufficiale, dal 16 agosto, della nuova comandante della Polizia locale, Alice Caldarini, già presentata in conferenza stampa. “Tengo a sottolineare come la presenza di due figure nell’Ufficio di Polizia Locale si garantisce ampio accesso settimanale, compreso il sabato mattina, allo sportello dedicato al cittadino. Scelta presa dall’amministrazione comunale quando si insediò ed in coerenza con il nostro programma di mandato, proprio per evitare come accadde in passato che lo sportello dedicato ai cittadini non era più operativo”. Confermata infine anche per quest’anno la partecipazione al progetto di presidio straordinario delle stazioni ferroviarie, avvalendosi degli agenti di polizia locale sui territori comunali, in coordinamento con i comandi dei Carabinieri.