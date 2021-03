Il Consiglio straordinario è stato convocato per lunedì sera alle 20.30: nella mozione si fa riferimento al possibile esposto

Intanto i sindaci dei Comuni in cui i centri vaccini sono stati chiusi o sospesi sono stati convocati sabato mattina da Ats e Asst

CALCO – La riattivazione immediata del centro vaccinale di Olgiate e l’assegnazione di un nuovo piano vaccinale per la somministrazione del vaccino anti Covid a tutta la popolazione residente. Ma anche l’accertamento delle motivazioni che hanno portato alla chiusura anticipata del polo allestito in sala civica in viale Sommi Picenardi, anticipando, in mancanza di queste risposte, di dare mandato al sindaco per presentare un esposto in Procura per l’accertamento di eventuali responsabilità della interruzione di un servizio pubblico di emergenza in un contesto pandemico.

Sono le richieste contenute nella mozione che verrà discussa lunedì 29 marzo durante il consiglio comunale convocato in maniera straordinaria dal sindaco Stefano Motta. Una convocazione già annunciata durante la conferenza stampa promossa mercoledì poche ore dopo l’ultima somministrazione vaccinale avvenuta al centro chiuso dopo soli 5 giorni di attività.

Intanto, i vertici di Ats e Asst hanno convocato per domani mattina, sabato, i sindaci dei Comuni dove i centri vaccinali sono stati sospesi e quelli, come Olgiate, dove il servizio è stato interrotto (Ats ha diffuso ieri, giovedì, un comunicato illustrando lo stato dell’arte della campagna vaccinale over 80 in Provincia di Lecco), per un confronto sulla situazione attuale.

