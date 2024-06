Casatenovo, nominata la Giunta del Galbiati ter: Citterio vice

Il consiglio comunale di insediamento è in programma il 1° luglio

Nominati come assessori esterni Brambilla e Viganò: dovranno formare due giovani consiglieri con cui è previsto il passaggio di consegne

CASATENOVO – Lorenzo Citterio, recordman di preferenze alle elezioni, è il nuovo vice sindaco della città di Casatenovo. Sarà il referente per le associazioni e il terzo settore, per urbanistica, paesaggio, ambiente e politiche energetiche, oltre che per le questioni inerenti la riqualificazione del centro città.

Il sindaco Filippo Galbiati ha sciolto nelle scorse ore le riserve in merito alla formazione della Giunta che lo affiancherà nel suo terzo mandato da primo cittadino. Oltre al vice, in Giunta entreranno Chiara Godina, delegata ai servizi alla persona, alla Scuola e a Retesalute e Gaia Riva, assessore alle politiche culturali, compresi i rapporti con il Consorzio Villa Greppi, biblioteca, pace e cooperazione.

Nominati due assessori esterni

Ai tre consiglieri, promossi per la prima volta assessori, verranno affiancati due assessori esterni: Dario Brambilla si occuperà di Bilancio, Personale, Commercio, Polizia locale e Protezione Civile mentre Daniele Viganò dei Lavori pubblici, dell’arredo urbano e del Patrimonio storico architettonico. Entrambi saranno affiancati da due consiglieri, il primo da Gaia Caspani e il secondo da Francesco Sironi (nominato capogruppo di maggioranza), nell’ottica di un passaggio di consegne in modo da formare e dare autonomia piena ai due giovani.

Galbiati terrà per sé le deleghe alla sanità e all’integrazione sociosanitaria, le politiche giovanili e sport (con il supporto di Stefania Lanzotti, Rebecca Donati, Alessandra Fumagalli, Andraea Panuccio ed Emanuel Favazza), di edilizia privata e di cittadinanza, nell’ottica dell’integrazione e dell’inclusione. Con lui lavoreranno Sara Nannini, Cristina Sanvito, Delia Coba, Rachid Azzarrari, Davide Findeis, Giovanni Penati e Bachir Seye.

Il 1° luglio il Consiglio di insediamento

Il sindaco ha anche intenzione di affidare delle specifiche deleghe ai singoli consiglieri di maggioranza: le “cariche” verranno ufficializzate dopo la riunione di Persona Ambiente e Comunità fissata per il 27 giugno.

Già fissata la data del Consiglio comunale di insediamento, in programma il 1° luglio, quando verranno presentate anche le linee programmatiche, in modo da poterle approvare già nel secondo consiglio comunale.

Galbiati ha già preso contatti anche con il gruppo di minoranza di CasateSì per “condividere criteri, funzioni e composizioni di Commissioni consiliare e consulte entro la prima settimana di luglio, con l’obiettivo di istituire gli organismi nella seconda seduta di Consiglio comunale di fine luglio”. Tra le novità quella di istituire una commissione straordinaria sul centro di Casatenovo, quel luogo specifico di confronto tra maggioranza e minoranza, autonomo rispetto alla Commissione Ambiente e territorio.