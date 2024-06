Elezioni a Merate, il M5S: “Complimenti a Salvioni, ora opposizione esterna senza sconti”

ll commento dei portavoce del Movimento 5 Stelle dopo l’esito delle elezioni comunali di lunedì

“I cittadini hanno espresso a gran voce la voglia di cambiamento: ora continueremo a esercitare, dall’esterno, un’opposizione costruttiva”

MERATE – I complimenti alla lista ViviAmo Merate che ha stravinto le elezioni dell’8 e 9 giugno e la promessa di continuare a esercitare, dall’esterno, un’opposizione costruttiva e senza sconti.

A rivolgerli sono gli attivisti del Movimento 5 Stelle che, dopo aver deciso di restare fuori dalla competizione elettorale per le amministrative a Merate, hanno voluto però commentare i risultati del voto: “Ci preme fare i complimenti alla lista che ha raggiunto il risultato per l’elezione del candidato sindaco Salvioni. I cittadini hanno espresso a gran voce la voglia di cambiamento che noi auspicavamo fosse una necessità, poiché negli anni trascorsi abbiamo notato alcune carenze di competenza”.

Poi la promessa che ha il sapore anche del pungolo per il neo sindaco Mattia Salvioni: “Da parte nostra, sia in qualità di attivisti del Movimento 5 Stelle che Comitato Civico Ambiente e Comitato Attuare la Costituzione, continueremo ad esercitare, come nel nostro intendimento, un’opposizione esterna costruttiva e senza sconti”.