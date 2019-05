La lista di Aldo Castelli inizierà martedì il tour per le frazioni per illustrare il programma elettorale

La squadra è stata pensata dando spazio e rappresentatività a tutte le zone di Merate

MERATE – Cambia Merate in tour per le frazioni per illustrare il programma elettorale. Dopo la presentazione ufficiale della lista e dei suoi candidati avvenuta giovedì 2 maggio in sala civica e l’inaugurazione della sede di Via Manzoni, in programma oggi 5 maggio alle 17, la lista civica di centrosinistra che candida a sindaco Aldo Castelli, parte con una serie di appuntamenti per incontrare la cittadinanza, toccando tutte le frazioni della città.

Oltre ad illustrare il programma elettorale mettendo in luce gli interventi specifici previsti nelle varie frazioni di Merate, gli incontri avranno l’obiettivo di ascoltare e confrontarsi con gli abitanti, con i loro problemi e le loro esigenze.

Si parte martedì 7 maggio alle 21 da Brugarolo, rappresentata in lista da Roberto Riva , con l’appuntamento in programma nell’ex Cse di Via Fermi 2. Il giorno successivo, mercoledì 8 maggio, sarà la volta di Sartirana per la serata alla scuola primaria di via Montegrappa che vedrà protagonisti Roberto Perego e Mino Spreafico.

La settimana successiva si continuerà con Cassina Fra’ Martino, rappresentata da Patrizia Riva e Michele Marucco. L’incontro si terrà martedì 14 maggio alle 21 presso la sala del Centro Diurno di Via Principe Falcò. A seguire mercoledì 15 maggio ci sarà l’incontro a Novate,che in lista compare nella figura di Vincenzo Vesci, sempre alle 21 presso la palestra della ex Scuola Elementare di Piazza Vittorio Veneto. Chiude il tour per le frazioni Pagnano, con l’assemblea di venerdì 17 maggio al Centro Diurno di Via Cappelletta. A rappresentazione di Pagnano: Francesca Corneo, Isabella Mauri e Alessandro Pozzi.

Oltre a questi appuntamenti organizzati nelle frazioni,la sede di “Cambia Merate!” di Via Manzoni resta aperta e a disposizione dei cittadini il sabato (mattina e pomeriggio) e la domenica mattina fino al 26 maggio.