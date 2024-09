Merate, Palazzo Prinetti e siepe al Roseda: due question time della minoranza

I due question time verranno discussi lunedì in apertura del Consiglio comunale

Al centro dei quesiti la volontà di utilizzo del cortile di Palazzo Prinetti e la siepe ammalorata alla pista di pattinaggio

MERATE – Uno riguarda l’utilizzo del cortile interno di Palazzo Prinetti per delle mostre; l’altro lo stato di salute della siepe piantumata qualche mese fa ai confini della pista di pattinaggio del centro sportivo Roseda. Vertono su questi due argomenti i question time depositati dai consiglieri di opposizione di Prospettive per Merate per discuterli lunedì 30 settembre in occasione del prossimo consiglio comunale.

Il primo documento si riferisce a quanto dichiarato dall’assessora alla Cultura Patrizia Riva in occasione di un incontro alla presenza dell’assessore al Commercio Gianpiero Airoldi in merito alla volontà di proporre un’esposizione di quadri sul Caravaggismo nel cortile di Palazzo Prinetti in occasione della mostra “Il Narciso” di Caravaggio a Villa Confalonieri dal 25 ottobre al 29 novembre.

“Vogliamo chiedere conferma di questa intenzione e di conoscere il tenore degli accordi intercorsi con la proprietà dell’immobile, oltre che di sapere le misure di sicurezza che l’Amministrazione intenderà assumere per garantire la sicurezza dei luoghi e delle persone per tutta la durata degli eventi” puntualizza Casaletto ricordando come “Palazzo Prinetti, edificio storico e simbolo iconografico della città di Merate, in ragione di scelte riconducibili alla proprietà, da anni, ormai, non ospita né famiglie né associazioni cittadine, atteso che, salva l’ordinaria manutenzione, il medesimo comparto necessita di adeguati interventi strutturali finalizzati alla sua messa in sicurezza”.

A supporto di quanto dichiarato l’ex assessore allo Sport rimarca come “gli infissi posti sul versante sud del Palazzo sono stati, recentemente, oggetto di opere di messa in sicurezza a causa dello sgretolamento dei davanzali delle finestre”.

Quanto all’altro question time, firmato dall’ex sindaco Massimo Panzeri, si chiede di conoscere le cause dell’ammaloramento della siepe ornamentale posta qualche mese fa in occasione dei lavori di rifacimento della rete metallica di recinzione della pista di pattinaggio. “Da quanto è possibile constatare de visu, le foglie della siepe si presentano indebolite, gialle ed essicate. Vogliamo sapere cosa è successo, nonché le modalità e i tempi per il ripristino o la sostituzione”. Il Consiglio comunale è convocato per lunedì 30 settembre con inizio alle 20.30.

LEGGI QUI IL QUESTION TIME SU PALAZZO PRINETTI

LEGGI QUI IL QUESTIONARIO SULLA PISTA DI PATTINAGGIO