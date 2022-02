Mozione di Uniti per Lomagna sui lavori allo stabile della biblioteca

La mozione verte sui lavori di abbattimento delle barriere architettoniche e di sostituzione infissi alla biblioteca

La richiesta di Uniti per Lomagna è quella di portare il progetto in discussione in Consiglio comunale

LOMAGNA – Presentare, nel prossimo Consiglio Comunale, il progetto di eliminazione delle barriere architettoniche e sostituzione degli infissi dello stabile che ospita la biblioteca, illustrando nel dettaglio gli interventi da effettuare e discutendo anche della possibilità di variare tutto o in parte quanto progettato. E’ quanto chiedono, con una mozione, i consiglieri di Uniti per Lomagna guidati dal capogruppo Mauro Sala, sottolineando come nel consiglio comunale del 21 dicembre non fosse stato allegato il progetto alla documentazione relativa all’intervento.

“Durante quella seduta di assise era stata votata l’ammissione al programma triennale 2022- 2024 del progetto di fattibilità per l’adeguamento delle barriere architettoniche e la sostituzione degli infissi della biblioteca comunale. Un intervento che prevede la spesa di 335mila euro da finanziarsi per l’80% della cifra, pari a 268.000 euro con i fondi del Bando Cultura e i restanti 67mila euro (20% della spesa) con fondi propri dell’ente” spiegano nella mozione i consiglieri di minoranza.

E aggiungono: “Il nostro capogruppo, prima della votazione in Consiglio Comunale, aveva chiesto di poter visionare copia del progetto e non essendo possibile, aveva fatto la sua dichiarazione di voto positivo convenendo che un intervento per abbattimento barriere architettoniche non potesse che essere un intento nobile. Ora però che il progetto è emerso chiediamo che venga presentato ufficialmente in consiglio comunale al fine di poterne discutere anche delle variazioni”.