La decisione è stata maturata nella mattinata di oggi, lunedì

“I recenti comportamenti irrispettosi nei confronti di alcuni consiglieri nonché del sottoscritto hanno compromesso il rapporto fiduciario”

MERATE – “Nella mattinata di oggi, a seguito di meditata ed attenta valutazione, ho revocato le deleghe all’assessore Andrea Robbiani“. Attraverso un comunicato stampa il sindaco Massimo Panzeri ha annunciato la decisione che si è concretizzata qualche ora fa.

A pesare sulla decisione del primo cittadino, come si legge nel comunicato stampa: “I recenti comportamenti irrispettosi nei confronti di alcuni consiglieri comunali nonché del sottoscritto, hanno compromesso il rapporto fiduciario, condizione necessaria per la serena prosecuzione del mandato amministrativo, nell’interesse dell’intera collettività”.

I fatti in questione sarebbero legati all’ultimo consiglio comunale dove Robbiani (già sindaco di Merate in quota Lega dal 2009 al 2014) avrebbe apostrofato con parole poco rispettose il consigliere di minoranza Roberto Perego (vedi l’articolo). “Mio padre, buonanima, me lo diceva di non discutere con un idiota perchè ti trascina al suo livello e ti batte per esperienza” la frase che giovedì sera ha infuocato l’aula provocando l’uscita dall’aula, alla spicciolata, dei consiglieri di Cambia Merate.

Un attacco, l’ultimo di una serie, arrivato dopo quelli sferrati, nei mesi scorsi, ai consiglieri di minoranza Patrizia Riva e Alessandro Pozzi e da ultimo, nell’ambito della scorsa riunione del consiglio di gestione della riserva del lago di Sartirana, il collega di maggioranza Fabio Tamandi, etichettato come Calimero (vedi articolo).

Non è un caso quindi se, nel comunicato Panzeri parla di consiglieri al plurale, lasciando intendere come l’episodio di giovedì scorso sia stato solo la goccia che abbia fatto traboccare il vaso, portandolo a una decisione irrevocabile e per certi versi clamorosa.

Il sindaco Panzeri (che oggi pomeriggio, contattato telefonicamente, non ha voluto aggiungere ulteriori spiegazioni su quanto accaduto) ha fatto infine sapere che nei prossimi giorni comunicherà le nuove attribuzioni delle deleghe (Ambiente e Innovazione Tecnologica) che al momento assume personalmente ad interim.

Resta da capire che decisione prenderà l’ormai ex assessore, ovvero se resterà in assise come consigliere comunale costituendo magari un gruppo proprio oppure se si dimetterà, uscendo di scena (almeno per ora) dal panorama politico meratese.