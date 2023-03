Ballabio Futura: “Nuovo agente Polizia Locale? Un atto dovuto”

Arriva il commento degli ex consiglieri di Ballabio Futura

“Ex sindaco esulta dicendo che è grazie a lui se c’è un nuovo agente, ma il piano di fabbisogni del personale dev’essere adottato dalla Giunta ogni anno”

BALLABIO – L’odierna comunicazione di una prossima assunzione in pianta stabile nell’organico di Polizia Locale di Ballabio dell’agente Alberto Anghileri ha suscitato commenti da parte di Ballabio Futura, lista di centrosinistra, per le dichiarazioni rilasciate dall’ex sindaco Giovanni Bussola, ora candidato con la lista civica Orgoglio Ballabiese:

“Dispiace vedere che la campagna elettorale comincia già con le mezze verità – commentano gli ex consiglieri di Ballabio Futura Manuel Tropenscovino, Manuela Deon, Luca Goretti e Luca Volpe -. Leggiamo che l’ex Sindaco esulta dicendo che è grazie a lui se c’è un nuovo agente di Polizia Locale. Purtroppo la realtà è diversa: il piano triennale dei fabbisogni del personale, così come la modifica del piano integrato di attività e organizzazione, devono essere adottati dalla Giunta tutti gli anni, quindi un semplice atto dovuto, così come la previsione della copertura di un posto di agente di Polizia Locale. Tutti i ballabiesi sanno che da anni l’ufficio manca di agenti”.

Proseguono: “La richiesta fatta alla Provincia di Lecco di attingere alle loro graduatorie per assumere un nuovo agente è stata fatta con il Commissario già insediato. Infatti, la deliberazione che viene citata dall’ex sindaco non dice esattamente con quale metodo si sarebbe dovuto assumere il nuovo agente (prendere dalla graduatoria della Provincia o tramite selezione pubblica), ma era semplicemente una previsione. Questa scelta è stata fatta precisamente dal Commissario e dagli uffici, che hanno fatto semplicemente quello che l’ex Sindaco in due anni è stato incapace di fare, cioè ristabilire organico di due agenti di polizia locale”.

Concludono poi: “Per ultimo, l’attuale agente in servizio, a settembre 2022 ha chiesto la mobilità alla quale è stato dato parere favorevole dagli uffici. Quasi sicuramente, a breve, il Comune di Ballabio resterà ancora con un agente“.