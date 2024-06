Barzio. Francesca Arrigoni Marocco e Cesare Canepari assessori nella Giunta Ferrari

Il nuovo sindaco di Barzio ha nominato la Giunta e individuato le deleghe

BARZIO – Il Sindaco di Barzio Andrea Ferrari ha nominato la Giunta comunale e individuato le deleghe per i Consiglieri eletti nella lista civica Incontro con Barzio. A comporre la Giunta Ferrari ci saranno Francesca Arrigoni Marocco e Cesare Mario Canepari.

Arrigoni Marocco sarà Vicesindaco e Assessore a Turismo e Cultura e all’Edilizia privata; per Canepari gli assessorati ai Servizi sociali, all’Istruzione e alla Comunicazione, inoltre rappresenterà il Comune di Barzio all’assemblea della Comunità Montana.

Il primo cittadino manterrà le competenze su Territorio, Ambiente e Plis, Pgt e Urbanistica mentre negli altri settori verrà affiancato dai Consiglieri di maggioranza, con incarichi che verranno formalizzati al primo Consiglio Comunale utile.

“Accanto a me c’è un gruppo affiatato e competente – commenta il Sindaco Andrea Ferrari – e non c’è stata alcuna difficoltà nel distribuire gli incarichi, che sono diretta espressione delle attitudini personali di ciascuno, oltre che del tempo che ognuno può dedicare alla Comunità. Il Consiglio Comunale di insediamento è convocato per martedì 25 giugno alle 20.30 ma la squadra è già al lavoro per imprimere quel cambiamento di rotta che Barzio e Concenedo hanno chiesto con il voto”.