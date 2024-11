Valsassina. Approvato il “Patto Territoriale”, nuove funivie per Artavaggio e Bobbio

Voto unanime dell’assemblea della Comunità Montana sul Patto per lo sviluppo delle aree montane e dei comprensori sciistici

Interventi per 35 milioni di euro per ammodernamento e potenziamento degli impianti

BARZIO – Voto favorevole e unanime durante l’assemblea della Comunità Montana, svolta martedì scorso, riguardo il “Patto territoriale per lo sviluppo integrato delle aree montane e dei comprensori sciistici ed escursionistici dei Piani di Bobbio-Valtorta e dei Piani di Artavaggio“.

Sono quattro gli interventi inclusi nell’ultima revisione del Patto per un investimento complessivo di 35 milioni di euro.

Primo intervento: Ammodernamento Funivia T.P.L. Artavaggio. La Sostituzione della cabinovia vai-vieni ha un costo stimato pari a 15 milioni di euro . 13.500.000,00 euro saranno finanziati dalla Regione come previsto dal Patto Territoriale e i restanti 1.500.000,00 euro saranno a carico del Comune di Moggio.

La Sostituzione della cabinovia vai-vieni ha un costo stimato pari a . 13.500.000,00 euro saranno come previsto dal Patto Territoriale e i restanti saranno Secondo intervento: Ammodernamento/potenziamento cabinovia da Barzio ai Piani di Bobbio. Intervento complementare, il costo stimato è pari a euro 15.000.000,00 a sarà carico della società I.T.B. S.p.A.

Intervento complementare, il costo stimato è pari a euro Terzo intervento: Adeguamento e messa in sicurezza della pista Nava. Costo stimato è pari a euro 1.500.000,00 a carico della società I.T.B. S.p.A .

Costo stimato è pari a . Quarto intervento: Nuova seggiovia 4PF a servizio pista Nava. Costo stimato in euro 3.500.000,00 a carico della società I.T.B. S.p.A.

Dopo l’approvazione dei Comuni, Comunità Montana e Provincia, nei prossimi giorni si aspetta la delibera e approvazione definitiva della giunta Regionale. Prenderà successivamente il via la fase attuativa e di progettazione. Sono ancora in fase di studio le varie soluzioni, i lavori dovranno concludersi entro il 2026.

“Abbiamo lavorato tre anni su questo Patto Territoriale vagliano diverse proposte ed è stato chiuso con la soddisfazione delle varie amministrazioni e dei loro rappresentanti in Comunità Montana che hanno espresso voto favorevole – commenta il presidente della Comunità Montana Fabio Canepari -. Vediamo la fine si questo lungo iter con grande gratificazione. Ringrazio le Amministrazioni vecchie e nuove che hanno lavorato con noi, la Regione Lombardia e la società I.T.B. Spa che ha guardato al futuro della Valsassina investendo sul territorio 20 milioni di euro. Un ringraziamento particolare va anche a chi ci ha sostenuto, al Presidente Attilio Fontana, al Consigliere Regionale e sottosegretario all’autonomia Mauro Piazza e ad Antonio Rossi che è stato da sempre tra i promotori di questo progetto. Questi sono interventi che saranno trainanti per lo sviluppo della Valsassina e consentiranno un salto di qualità soprattutto per l’Altopiano. Artavaggio, in particolar modo, potrà godere di una maggior fruibilità in tutte le stagioni. Un nuovo impianto consentirà a più persone di raggiungere più velocemente la rinomata località turistica”.

“Il tema mi è particolarmente caro perché mi ha coinvolto negli ultimi anni tanto professionalmente quanto nell’impegno civico verso la mia comunità – commenta l’assessore del Comune di Barzio, e rappresentante in Comunità Montana, Cesare Mario Canepari -.Posso dirmi particolarmente soddisfatto di questo documento che va a sostituire in toto il Patto territoriale sottoscritto nel 2021 dalla precedente amministrazione barziese e contro il quale ho personalmente raccolto quasi duemila firme. Do atto alla giunta della Comunità montana di aver dato ascolto al territorio e ripensato da zero il progetto. Questo documento, è il provvedimento definitivo che consentirà al comprensorio sciistico dei Piani di Bobbio di raggiungere il suo pieno e completo potenziale invernale. Dimostriamo inoltre, di credere con determinazione nella destagionalizzazione dell’offerta turistica, scommettendo sulla capacità attrattiva dei Piani di Artavaggio, un bene per tutta la Comunità di Barzio e di Moggio, e di conseguenza per l’Altopiano e la Valsassina”.