3 errori che commetti con i tuoi utenti e 3 modi per evitarli

“Ero convinto che gli utenti desiderassero un’app ricca di funzionalità avanzate per personalizzare i loro ordini, una sorta di esperienza gourmet digitale. Abbiamo sviluppato un’app piena di opzioni, ma poi ho scoperto che la maggior parte degli utenti cercava in realtà una soluzione rapida e senza complicazioni per ordinare il cibo!” – Marco

“Nel lanciare il nostro nuovo sito di e-commerce pensavo che il design accattivante e le immagini di alta qualità fossero sufficienti a catturare l’attenzione degli acquirenti e ho ignorato il bisogno di testare l’usabilità del sito. L’errore più grande è stato presumere che la struttura di navigazione intuitiva fosse ovvia per tutti… solo dopo il lancio ho realizzato che alcuni utenti avevano difficoltà a trovare i prodotti desiderati e che il processo di checkout risultava più complesso del previsto.” – Silvia

Cosa ci raccontano le esperienze di Marco e Silvia? Quanto è facile trovarsi a gestire dei comportamenti inattesi da parte degli utenti all’interno di un progetto digitale!

Gli imprevisti hanno un impatto rilevante sulla buona riuscita del lavoro (anche dal punto di vista economico) e obbligano il team ad intervenire con innumerevoli revisioni e correttivi in corso d’opera.

Per i due imprenditori era possibile prevedere come sarebbero andate le cose?

In questo articolo ripercorriamo i tre principali errori che puoi evitare quando hai a che fare con gli utenti e come intervenire attraverso un metodo di lavoro molto utile: i test con gli utenti!

Partiamo dalla soluzione: cos’è uno User Test?

Lo User Test è un processo chiave nel mondo del design e dello sviluppo digitale che coinvolge utenti reali nell’esplorazione e nella valutazione di prodotti o servizi. Consiste nell’osservare e analizzare le interazioni degli utenti con un’applicazione, un sito web o un prodotto digitale, mettendoli di fronte a compiti specifici o scenari di utilizzo. L’obiettivo principale è raccogliere feedback dettagliati e dati quantitativi sull’usabilità, la navigazione, l’efficacia della comunicazione e altri aspetti critici.

Attraverso lo User Test, puoi identificare potenziali problemi, ottimizzare l’esperienza utente, massimizzare i tassi di conversione e assicurarti che il prodotto soddisfi realmente le esigenze e le aspettative dei tuoi utenti reali.

In sintesi, lo User Testing è un approccio empirico e orientato ai dati per garantire che un prodotto digitale sia intuitivo, efficace e allineato alle necessità del pubblico di riferimento.

I 3 errori più comuni dei progetti SENZA User Test

So già tutto!

Spesso le aziende commettono l’errore di basare le decisioni di progettazione e sviluppo su supposizioni interne riguardo alle esigenze e alle preferenze degli utenti. Questo può derivare dall’eccessiva fiducia nelle intuizioni del team interno, ignorando il fatto che l’esperienza utente reale può variare notevolmente.

Spesso questa dinamica è alimentata dalla mancanza di dati concreti e dall’assenza di feedback durante le fasi di progettazione, un passo cruciale che ti può causare costosi aggiustamenti.

Gli utenti si perdono per strada!

Questo errore si verifica quando le aziende evitano di testare la navigazione delle loro piattaforme digitali e indagare i fattori che influenzano la conversione. Ignorare questi aspetti critici significa non mettere a fuoco elementi chiave come la facilità di navigazione, la chiarezza delle call-to-action e la semplicità del processo di conversione. Senza un adeguato User Testing, le aziende rischiano di sviluppare esperienze digitali che non guidano in modo ottimale gli utenti attraverso il percorso desiderato, riducendo così significativamente i tassi di conversione.

Inoltre molte aziende, ancora oggi. trascurano di testare e garantire l’accessibilità del loro progetto digitale per tutti, inclusi coloro con disabilità visive, motorie o cognitive. L’assenza di user test mirati può portare a esperienze digitali che non sono fruibili per una parte significativa della popolazione, limitando l’accesso e danneggiando l’immagine del marchio in termini di responsabilità sociale.

Comunico benissimo, ma gli utenti non capiscono!

Questa situazione si verifica quando le aziende trascurano di testare la chiarezza e l’efficacia dei messaggi presenti all’interno di una campagna di comunicazione digitale. Questo errore può riguardare testi, call-to-action ma anche elementi visivi come banner pubblicitari o annunci sui social media. Senza un adeguato test relativo alla comunicazione, le aziende rischiano di compromettere l’impatto delle loro strategie, in quanto il messaggio potrebbe non essere compreso chiaramente dal pubblico di riferimento.

Se non hai mai destinato risorse agli User Test… ecco 3 consigli per partire!

Scegli bene cosa testare in base ai tuoi obiettivi

Quando il budget per lo User Test è limitato, è essenziale che ti concentri sugli aspetti chiave che possono avere un impatto significativo sull’esperienza utente e sui suoi risultati. Ogni progetto ha degli obiettivi specifici, per cui concentra i tuoi test su ciò che può darti delle informazioni importanti. Rendi il tuo test più efficace e produttivo possibile!

Trova gli strumenti più adatti a fare test, nel rispetto del tuo budget

Oggi esistono numerosissimi strumenti per effettuare test di diversa natura, anche con costi contenuti. Eccone tre che potrebbero fare al caso tuo:

Useberry:

Una piattaforma che offre servizi per il testing e l’ottimizzazione dell’usabilità dei siti web e delle app. Utilizzando strumenti molteplici, permette di valutare l’esperienza degli utenti durante l’interazione con contenuti digitali. Attraverso test di usabilità, heatmap e analisi dei comportamenti degli utenti, Useberry fornisce dati dettagliati e insight utili per migliorare l’ergonomia, la facilità d’uso e l’efficacia dei prodotti digitali.

Hotjar:

Uno strumento completo per l’analisi del comportamento degli utenti sui siti web. Utilizzando varie funzionalità come mappe di calore, registrazioni delle sessioni degli utenti, sondaggi e analisi del feedback, Hotjar aiuta a comprendere il comportamento degli utenti, identificare eventuali problemi di usabilità e migliorare l’esperienza complessiva del sito.

VWO:

Offre una soluzione completa per ottimizzare siti web e condurre test A/B. Gli utenti possono sperimentare diversi elementi del sito per migliorare conversioni ed esperienza utente. Crea varianti di pagine, esegui test A/B e analizza i risultati per decisioni informate sulla configurazione ottimale del sito.

Fatti le domande giuste, quelle che possono aiutarti ad individuare gli strumenti che ti restituiranno le informazioni di cui hai realmente bisogno.

Ricorda: gli strumenti sono strumenti.

Utilizzali per poter prendere tu le decisioni strategiche per il tuo business!

A volte anche il fai da te può funzionare!

Piuttosto che non effettuare test…meglio provare a cimentarsi con il fai da te!

Fai testare strumenti digitali a colleghi, amici e parenti (possibilmente scegli sempre persone che non conoscono il progetto). Sono un valore che puoi sempre sfruttare in assenza di budget!

Vuoi capire meglio come si fanno gli User Test?

Scopri i progetti con user test di Creeo Studio sul nostro blog e contattaci per una consulenza dedicata.

