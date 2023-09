Email marketing: la formula vincente per le tue offerte speciali

L’email marketing, comunemente anche chiamate newsletter o DEM, è una strategia di comunicazione digitale che coinvolge l’invio mirato di messaggi via email a persone interessate… o presunte tali! Il suo obiettivo è quello di promuovere prodotti, servizi o informazioni utili, contribuendo a costruire relazioni e stimolare azioni specifiche.

Tutt’oggi l’email marketing rimane uno strumento di potenza indiscussa per promuovere le tue offerte speciali. Funziona come un megafono digitale in grado di raggiungere direttamente il cuore dei tuoi potenziali clienti o fornitori.

In questo articolo, vediamo come utilizzare in modo efficace l’invio di email B2B e B2C per raccontare le tue proposte commerciali e ottenere risultati tangibili con l’email marketing.

I vantaggi dell’email marketing a confronto con i social media

Le e-mail di email marketing non sono solo messaggi digitali, ma connessioni personali con il tuo pubblico. Consentono una comunicazione diretta e tempestiva, un modo per far sentire ai tuoi clienti di essere parte di qualcosa di speciale.

Infatti, l’email marketing si distingue per la sua natura personale e altamente personalizzabile. Ricevere una email è paragonabile all’arrivo di un visitatore alla porta di casa. Un’inaspettata sorpresa, spesso, che è nostro compito rendere il più piacevole possibile.

Ma qual è la scelta migliore: condividere sui social o inviare un’email? Mettendo a confronto l’email marketing con i social media, emergono differenze sostanziali.

Come detto, le newsletter consentono relazioni 1 a 1, creando un legame diretto e personale. Ne risulta un interesse elevato da parte degli iscritti. D’altra parte, i social media fanno parte di un flusso più ampio, il cui coinvolgimento può essere meno diretto.

Inoltre, l’email marketing si basa su un database di tua proprietà, mentre i social coinvolgono terze parti.

Infine, il percorso di acquisto del cliente nelle newsletter è ben definito e tracciabile, invece nei social rimane più ipotetico e influenzabile.

Tuttavia, una strategia di marketing efficace prevede l’impiego di molteplici canali che si integrano senza escludersi reciprocamente. Sia i social media che l’email marketing dimostrano di essere vincenti, ognuno con i propri motivi e obiettivi distinti.

3 email per promuovere la tua offerta e costruire relazioni

Da dove partire? Di seguito, tre semplici passaggi per cominciare a promuovere la tua offerta speciale in occasione di una campagna di lancio prodotto/servizio, una festività o un evento particolare, in modo efficace utilizzando l’e-mail marketing:

annuncia l’offerta prima che inizi. Vuoi che le persone non solo prendano nota della tua offerta, ma che, per esempio, si mettano in fila il giorno del lancio per effettuare gli ordini? Cattura l’attenzione e crea aspettativa. Crea un’e-mail convincente per annunciare l’offerta e inviala qualche giorno prima dell’inizio del lancio; utilizza un promemoria strategico . Non lasciare che i clienti si dimentichino dell’offerta. L’invio dell’annuncio prima dell’inizio dell’offerta è vantaggioso, ma è bene inviare un promemoria anche il giorno stesso e prima della scadenza della svendita. Mantieni così la tua offerta nella mente dei clienti in modo sottile ma efficace; rispondi con un “grazie” importante. Quando un cliente acquista l’offerta, invia un’e-mail di ringraziamento. È un ottimo modo per mostrare il proprio apprezzamento e costruire un rapporto più forte con il cliente. Rafforza la relazione e rassicura l’acquirente sulla scelta fatta.

Non ti scordar di me: come comunicare a pubblici personalizzati con l’email marketing

La personalizzazione è la parola chiave, anche quando si parla di email marketing: non dimenticare mai di segmentare la tua lista di contatti.

Le e-mail personalizzate in base al comportamento del cliente sono spesso le più efficaci quando si tratta di promuovere offerte. Come fare? Suddividi la tua lista di email in gruppi basati sul comportamento dei clienti. In questo modo, puoi inviare offerte pertinenti che fanno centro.

Dopotutto, non vorrai inviare un codice di sconto del 20% a qualcun* che ha appena acquistato un prodotto a prezzo pieno!

Ricorda che se usati correttamente, i pubblici personalizzati possono essere una strategia di targeting efficace, sia che si tratti di elenchi di clienti che non. Ecco come usarli al meglio:

parti dai dati esistenti. Carica i dati raccolti dal tuo CRM, dal traffico del sito, dalla tua (eventuale) app e dalle interazioni con il tuo marchio. Questo fornisce una base solida per identificare i potenziali clienti a cui scrivere; segmenta in modo intelligente . Targettizza il tuo pubblico in base ad azioni specifiche, come visualizzazioni di prodotti o inserimenti nel carrello; riconquista chi esita . Rivolgiti a coloro che sono interessati ma non hanno ancora acquistato. Guidali verso la conversione con offerte mirate e comunicazioni ad hoc ; coinvolgi i clienti più fedeli . Crea un pubblico di chi ha già acquistato da te e offri loro ulteriori vantaggi. La fidelizzazione è fondamentale per il successo futuro della tua azienda nell’email marketing.



E tu, vuoi ricevere supporto per pianificare i flussi di email marketing per eventi come il Black Friday o le festività natalizie? Segui i consigli del nostro blog e contattaci per una consulenza personalizzata sulla tua offerta di prodotti o servizi.

_________

Appuntamento al prossimo articolo con Alleanza Digitale a cura di Creeo Studio.