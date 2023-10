Il tuo smartphone ti spia? Tutta colpa del remarketing!

Anche tu hai spesso quella strana sensazione di essere spiato dal tuo telefono?

Non stiamo parlando di complotti o di agenti segreti, ma di una tattica pubblicitaria tanto inverosimile quanto geniale.

I sogni son desideri e i desideri diventano… pubblicità!

Immagina di fare un rapido giro su Internet alla ricerca delle scarpe da ginnastica perfette. Le sfogli, le valuti, e ne metti persino un paio nel carrello.

Poi però, in cuor tuo, rammenti che la tua macchina ha bisogno di un’urgente revisione e le bollette appena ricevute non si pagano da sole… Così, con l’amaro in bocca, chiudi quella finestra del browser e vai avanti con la tua vita.

Ma c’è qualcuno o qualcosa che non ti ha dimenticato: il remarketing!

Incredibile ma vero, proprio quando pensavi di aver resistito alla tentazione di un bellissimo paio di scarpe da ginnastica nuove, ecco che ti appaiono – come per magia – annunci delle stesse in ogni angolo del web.

Sarà un caso? Assolutamente no.

Esploriamo allora insieme il misterioso mondo del remarketing: la tecnica che permette agli inserzionisti di seguirci come ombre digitali mentre navighiamo su Internet.

Fare centro con il Targeting

Prima di parlare di remarketing è doveroso introdurre brevemente il concetto di targeting.

Il targeting è la capacità di raggiungere il pubblico giusto al momento giusto. Immagina di avere una freccia nella faretra, ma invece di spararla nell’oscurità, sai esattamente dove mirare per colpire il bersaglio.

In pratica, il targeting consiste nel definire chi sono i tuoi potenziali clienti ideali in base a una serie di criteri che possono includere: l’età, il genere, la posizione geografica, gli interessi e persino il comportamento online.

Ad esempio, se stai promuovendo scarpe da ginnastica, vorresti mirare a persone appassionate di fitness, sport, attività all’aria aperta, invece che a chi preferisce un paio di eleganti mocassini per una serata fuori.

Questo è il potere del targeting: mettere il tuo prodotto davanti agli occhi delle persone che ne hanno bisogno e desiderano.

Ed è proprio qui che il remarketing, entra in gioco.

La tua “seconda possibilità” con il remarketing

Adesso immagina di aver fatto tutto il possibile per attirare l’attenzione di un potenziale cliente: hai realizzato un sito web accattivante, hai investito in pubblicità mirata e hai ottenuto la sua visita.

Tuttavia, a volte, il tempismo non è dalla tua parte. Il visitatore ha esplorato il tuo sito senza prendere una decisione, ad esempio abbandonando il carrello prima di completare l’acquisto.

Ecco dove entra in gioco il remarketing. Con esso puoi fare in modo che il tuo messaggio continui a seguire il visitatore anche dopo che ha lasciato il tuo sito web.

Mentre naviga su altri siti, scorre i social network, legge le ultime notizie e controlla le mail, quell’utente si trova di fronte a pubblicità relative ai prodotti o servizi che aveva esaminato sul tuo sito.

È come se dicessi: “Ehi tu, ti sei dimenticato qualcosa! Le nostre scarpe da ginnastica sono ancora qui per te!”

Quindi, se il targeting è la freccia, il remarketing è il boomerang che riporta indietro le opportunità di vendita apparentemente perse.

La personalizzazione vincente: il remarketing segmentato

Ora, se il remarketing è il boomerang, il remarketing “segmentato” è la bacchetta magica per massimizzare il potenziale.

Il remarketing segmentato è come personalizzare il tuo approccio per ciascun tipo di visitatore.

Immagina di gestire un negozio online di scarpe. Hai registrato visitatori che hanno abbandonato il carrello, altri che hanno consultato la sezione delle scarpe da ginnastica e altri ancora che hanno dato solo una rapida occhiata alla tua Homepage.

Con il remarketing segmentato, puoi creare campagne mirate per ciascun gruppo.

Ad esempio, puoi mostrare un annuncio a coloro che hanno abbandonato il carrello con un messaggio del tipo “Torna indietro! Il tuo carrello ti aspetta.” Per chi ha consultato le scarpe da ginnastica, potresti mostrare un annuncio che presenta i nuovi arrivi. E per i visitatori che hanno solo dato un’occhiata alla Home, puoi mostrare un annuncio di benvenuto con uno sconto per il primo acquisto.

In questo modo, puoi adattare il tuo messaggio alle esigenze e agli interessi specifici di ciascun gruppo, aumentando notevolmente le probabilità di coinvolgimento e conversione.

Potenzia il tuo marketing con il remarketing: tracciamento, personalizzazione e successo!

Abbiamo visto come da una freccia nel tuo arsenale di marketing, il remarketing diventa un boomerang che moltiplica le opportunità. Attraverso il tracciamento dei visitatori e la personalizzazione degli annunci, questo strumento ti consente di:

mantenere un contatto costante con il tuo pubblico,

rafforzare la consapevolezza del marchio,

aumentare le probabilità di conversione.

E tu, vuoi saperne di più sulle attività di pubblicità online?

Segui i consigli del nostro blog e contattaci per una consulenza personalizzata come implementare una strategia di marketing digitale.

Appuntamento al prossimo articolo con Alleanza Digitale a cura di Creeo Studio.