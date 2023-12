Retrospettiva 2023: cosa abbiamo imparato quest’anno?

RUBRICA – Il sipario si abbassa su un 2023 che è stato per noi un palcoscenico per nuove sfide, competenze da abbracciare e perfezionare, e opportunità digitali in continua evoluzione. Nel corso degli ultimi mesi, il nostro team ha fatto i conti con significative trasformazioni, aprendosi a nuove frontiere tecnologiche (come l’Intelligenza Artificiale) e ridefinendo la nostra identità come “Alleati digitali in ascolto”.

Durante questo ultimo anno, non ci siamo limitati ad acquisire nuove conoscenze, ma abbiamo anche affinato il nostro approccio ai progetti, plasmando un metodo di lavoro più proattivo e orientato al cliente.

In questa retrospettiva, desideriamo condividere con te gli spunti chiave che hanno caratterizzato il nostro 2023.

Cosa ci lasciamo alle spalle e con quali aspettative ci dirigiamo verso il 2024?

Nuovi strumenti tra le mani

Mai più “sindrome da foglio bianco”!

L’introduzione di strumenti che integrano l’Intelligenza Artificiale (IA) generativa ha rivoluzionato la nostra modalità di brainstorming, trasformando il foglio vuoto in un’opportunità di ideazione collaborativa.

Anche quando lavoriamo da soli, non siamo mai soli perché ora abbiamo sempre qualcuno – o meglio, qualcosa – da interrogare attraverso un prompt, ovvero un’istruzione, una richiesta o uno stimolo fornito a un sistema, con l’obiettivo di ottenere una risposta o un’azione specifica.

Nel contesto dell’interazione con modelli di linguaggio basati su intelligenza artificiale, come Chat GPT (Generative Pre-trained Transformer), se vuoi ottenere una risposta specifica, fornisci un prompt che contenga le informazioni e le domande desiderate. Il sistema utilizzerà questo prompt come guida per generare una risposta in linguaggio naturale (sì, proprio in italiano!).

Questi strumenti non solo stimolano la creatività individuale ma agiscono come catalizzatori nelle nostre riunioni fornendo, su richiesta, riassunti, recap e to-do list in modo efficiente e tempestivo. Non ci sono più scuse per rimanere indietro!

L’IA si rivela quindi una validissima “alleata digitale in ascolto”, dall’analisi del cliente all’identificazione dei competitor. Contribuisce alla definizione delle target personas, proponendo strategie di comunicazione mirate. Nella progettazione delle campagne, l’IA ci supporta nello stimare risultati e nella scrittura creativa, accelerando i tempi di produzione.

Potere alle dashboard

In un anno di grandi cambiamenti per gli strumenti di data analisi, l’utilizzo di dashboard multi-sorgente è diventato la nostra modalità principale per monitorare i progetti su vari livelli.

Questi strumenti non solo ci hanno permesso di mantenere un controllo operativo costante, ma hanno anche potenziato il nostro valore strategico, consentendoci di prendere decisioni informate basate su dati accurati e tempestivi.

L’accesso rapido e chiaro alle informazioni critiche è diventato una componente essenziale per guidare il nostro approccio strategico.

L’impatto rivoluzionario dell’Intelligenza Artificiale

L’avvento dell’Intelligenza Artificiale ha scritto anche un nuovo capitolo nel nostro approccio alla creatività digitale. L’introduzione dell’IA nei programmi grafici, come nel caso di Adobe Photoshop, ha innescato una rivoluzione nella fase di elaborazione delle immagini.

Con funzionalità come il “riempimento generativo,” abbiamo sperimentato un’accelerazione notevole nel processo di trasformazione delle immagini, consentendo di apportare modifiche, aggiungere dettagli o ampliare le dimensioni con una rapidità e versatilità senza precedenti. Questo approccio all’elaborazione visuale dei contenuti (dai post social alle grafiche per questi stessi articoli) ha migliorato la nostra efficienza operativa e aperto nuove prospettive creative.

Benvenuto Google Analytics 4

L’ingresso nell’era di GA4 a luglio 2023 è stato un punto di svolta significativo. Questo nuovo strumento ha portato con sé ampie potenzialità per analizzare, non solo il modo in cui un utente interagisce con un singolo strumento, come un sito web, ma anche come naviga tra diverse piattaforme digitali (siti, configuratori, cataloghi, social).

L’analisi dei dati comportamentali degli utenti ci ha dotato di una nuova capacità di interpretazione, permettendoci di ottimizzare l’usabilità dei nostri prodotti in modo più raffinato.

La sinergia tra creatività e dati, resa possibile dall’IA e da strumenti come GA4, ha ridefinito il nostro flusso di lavoro e la comprensione delle dinamiche utente. Un passo in avanti nel rendere le nostre soluzioni sempre più allineate alle esigenze e ai comportamenti in evoluzione del nostro pubblico.

La capacità di predire le necessità degli utenti, offrire suggerimenti personalizzati e automatizzare processi ripetitivi renderà sempre più l’esperienza utente fluida, adattabile e personalizzabile.

Inclusività e accessibilità: dalla progettazione all’azione

Abbiamo dedicato ore di formazione ai concetti di inclusività e accessibilità nella progettazione di soluzioni digitali. L’evoluzione del panorama digitale ci spinge a considerare attentamente le diverse esigenze degli utenti, in relazione alle loro capacità e ai contesti di fruizione.

Questa crescente consapevolezza si è tradotta in una volontà di innovazione responsabile, con cui progettare e sviluppare i nostri prodotti e servizi.

Riflettendo sulla trasformazione del nostro lavoro quotidiano, l’ingresso degli assistenti vocali e delle risposte dirette da parte dei motori di ricerca hanno introdotto nuovi paradigmi di interazione. Questi strumenti hanno trasformato la nostra esperienza, dando voce a un pubblico più ampio e rendendo il digitale più accessibile a chiunque.

La progettazione inclusiva ora non è solo una scelta etica, ma una necessità intrinseca per costruire soluzioni che possano essere utilizzate senza barriere da tutte le persone.

Crescita e sfide nel mondo digitale

Abbiamo visto come l’affollato scenario del mercato, caratterizzato da una crescente presenza di competitor e l’accelerazione delle tecnologie emergenti, ha reso fondamentale l’adattamento continuo alle dinamiche mutevoli.

La sfida principale è stata affrontata con un approccio proattivo alla formazione (anche sui buoni vecchi libri cartacei!), che ci ha consentito di acquisire nuove competenze e affinare le nostre strategie di comunicazione e consulenza.

Dal Next Web di Amsterdam al Web Summit di Lisbona, dagli Accessibility Days di Roma al Search Connect di Bologna: quest’anno abbiamo viaggiato molto per accrescere le nostre conoscenze su nuove tendenze e strumenti e fare team building tra colleghi.

In questo contesto, anche il ruolo dell’account in Creeo si è evoluto verso un profilo sempre più consulenziale, focalizzato sulla costruzione di relazioni sempre più solide con i clienti. L’impegno nell’aggiornamento costante è stato rispecchiato anche dall’implementazione di iniziative di customer satisfaction. Queste sono cruciali per misurare il livello di soddisfazione dei clienti, avere un feedback e poter impostare azioni correttive.

Tutto ciò evidenzia la necessità di un approccio agile e orientato alle esigenze dei clienti, che pone domande e ascolta le reali necessità di un mercato sempre più dinamico e complesso.

Vuoi approfondire una di queste tematiche?

Segui i consigli del nostro blog e contattaci per una consulenza personalizzata.

_________

Appuntamento al prossimo articolo con Alleanza Digitale a cura di Creeo Studio.